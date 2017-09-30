Имя Юрия Любимова присвоено новой международной театральной премии

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Имя российского режиссера Юрия Любимова будет носить новая международная театральная премия. Об этом сообщил генеральный секретарь Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО Тобиас Бьянконе, выступая в субботу в Большом театре на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Юрия Любимова (1917-2014).

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Вечер начался с торжественной церемонии вручения "Общественной премии Юрия Любимова". Учрежденная Фондом Ю. П. Любимова в 2015 году, награда вручалась уже в третий раз. Но впервые церемония прошла на Исторической сцене Большого театра.

Имена лауреатов были известны заранее. Первым, согласно алфавиту, был назван видный кардиохирург Лео Бокерия, который, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии. По объективной причине отсутствовал еще один лауреат - художник, режиссер, сценарист, актер, почетный член Российской академии художеств Рустам Хамдамов.

Овацией встретил зал российского хореографа, балетмейстера Большого театра, народного артиста СССР Юрия Григоровича, также удостоенного премии Юрия Любимова. Награду балетмейстеру вручила вдова Любимова - Каталин Любимова.

"Для меня большая честь получить такой приз, - сказал Григорович. - И нет ничего удивительного в том, что церемония награждения проходит в Большом театре. Юрий Любимов был большой художник, его имя надолго войдет в историю искусства".

Новая премия с именем Любимова

О вкладе Юрия Любимова в мировой театральный процесс говорил со сцены Большого театра генеральный секретарь Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО Тобиас Бьянконе.

По достоинству оценив заслуги российского режиссера, Бьянконе сообщил, что Международный институт театра учредил новую премию, которая будет носить имя Юрия Любимова.

"Мы учредили новую театральную премию, которой присвоено имя Юрия Любимова", - проинформировал Бьянконе. По его словам, "этой наградой будут отмечаться самые достойные представители мирового сценического искусства". "Первое вручение международной театральной премии имени Юрия Любимова состоится в сентябре 2018 года в Москве", - заявил генеральный секретарь МИТ.

Концерт в честь Любимова

В субботу в Большом театре состоялся концерт "Посвящение Любимову", в котором приняли участие звезды оперы, оркестр и хор Большого театра. За пультом был музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Программу концерта составили фрагменты из трех опер, которые ставил Любимов в крупнейших театрах мира. Это - "Хованщина" Модеста Мусоргского (миланский Ла Скала, 1981), "Риголетто" Джузеппе Верди (фестиваль "Флорентийский музыкальный май", 1984), "Тангейзер" Рихарда Вагнера (Штутгартская государственная опера).

Также прозвучали произведения композиторов, с которыми работал Юрий Любимов. Владимир Мартынов исполнил на фортепиано свое новое сочинение, посвященное многолетней дружбе и сотрудничеству с Юрием Любимовым. В исполнении Татьяны Гринденко, Гидона Кремера и камерного состава оркестра Большого театра прозвучала Concerto grosso №1 Альфреда Шнитке.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" - одно из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы проходит целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле, а также за рубежом. Среди них - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, который состоялся 30 сентября в день 100-летия со дня рождения режиссера. Тогда же состоялось вручение Общественной премии Юрия Любимова.