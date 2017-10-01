Московская филармония отметит День музыки концертами для слушателей всех возрастов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московская филармония и столичные концертные площадки отметят в воскресенье Международный день музыки программами, направленными на популяризацию этого вида искусства. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

"В Международный день музыки в Московской филармонии будет звучать музыка для слушателей всех возрастов и музыкальных предпочтений - в трех филармонических залах ждут юных меломанов, поклонников "золотой классики" и современной музыки, любителей симфонической, камерной и органной музыки", - отметили в пресс-службе филармонии.

Для тех, кто учится слушать музыку

В Концертном зале им. Чайковского пройдут дневные концерты для детей. Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова и актер Григорий Сиятвинда исполнят сказку Вильгельма Гауфа "Калиф-аист". Виолончелист Сергей Асташонок и "Романтик- квартет" проведут концерт-урок для самых маленьких слушателей "Учимся слушать музыку".

Кто умеет слушать музыку

На той же сцене вечером откроется XIII Международный фестиваль "Девять веков органа", в нынешнем году посвященный эпохе "От барокко до романтизма". Финский органист Калеви Кивиниеми исполнит шедевры Баха, Сибелиуса, Фальи, Пьерне, Листа и других мастеров.

В Концертном зале им. Рахманинова "Филармонии-2" в этот вечер будут звучать знаменитые концерты для солистов с оркестром - Второй фортепианный концерт Шопена и Скрипичный концерт Сибелиуса. На сцену выйдут пианист Филипп Копачевский и скрипач Павел Милюков в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением Сергея Тарарина.

В Камерном зале Московской филармонии солисты Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана сыграют для поклонников Моцарта квартеты и квинтеты маэстро.

"Мама, я меломан"

Кульминаций праздника станет запуск специального проекта Московской филармонии, призванного "убедить даже самых закоренелых скептиков в том, что классическая музыка - это не просто интересно, а по-настоящему увлекательно". Цикл ночных концертов "Мама, я меломан" познакомит молодежь со звучанием классики, а специалисты-музыковеды прочитают вводные лекции по истории шедевров.

"Позднее начало концертов (в 23:00 мск), их краткость (не более 1 часа без антракта) и доступные цены на билеты (от 300 до 1000 рублей) дают буквально каждому жителю столицы возможность стать настоящим меломаном", - пояснили в филармонии идею проекта.

Также слушатели получили возможность влиять на репертуар, который для них исполнят лучшие оркестры страны. Проголосовать можно на сайте ya.meloman.ru, выбрав жанр (симфоническая музыка, фортепианный, скрипичный или виолончельный концерт) и композитора.

По итогам первого голосования в филармонии рассказали, что в десятку композиторов, выбранных слушателями, вошли Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Шопен, Стравинский, Бетховен, Шостакович, Бах, Прокофьев, Брамс, а самым популярным автором из тех, кто не был предложен в списке, оказался Верди. Заявленные произведения исполнит Государственный академический оркестр России им. Светланова.

Проект уже поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, цикл концертов "резко расширяет возможности пропаганды классической музыки" и привлекает "совершенно иную аудиторию - городскую молодежь, тех, кто поздно ложится спать".

Международный день музыки

Международный день музыки (International Music Day) был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на XV Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. С 1975 года праздник ежегодно отмечается 1 октября. День музыки призван распространять музыкальное искусство во всех слоях общества и реализовать присущие ЮНЕСКО идеалы мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям друг друга.