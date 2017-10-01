Более 30 фильмов представят на фестивале документального кино в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Открытый фестиваль документального кино "Россия" стартует в Екатеринбурге в воскресенье. В конкурсную программу вошла 31 картина из России, Эстонии и Казахстана, сообщил ТАСС генеральный директор фестиваля Георгий Негашев.

"На отбор кинофестиваля "Россия" в этом году поступило 280 заявок, отборочная комиссия включила в конкурсную программу 31 документальную картину. Россию в конкурсе представляют фильмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Краснодара и Красноярска, зарубежье - Казахстан и Эстония", - сказал Негашев.

Жюри фестиваля, который считается главным национальным форумом кинодокументалистов, определит обладателей шести официальных призов: "Главного приза", призов за лучший полнометражный и короткометражный фильмы, за операторское мастерство, а также "Приза за лучший дебют" и "Специального приза жюри".

Негашев отметил, что "год от года все больше становится фильмов, представленных режиссерами-женщинами". "Не снижается и число дебютантов, в нынешнем году попытать удачу решились 70 стартующих в профессии режиссеров - это каждая четвертая работа. Больше половины картин произведено в Москве, и лишь 25% работ создано при государственной и финансовой поддержке Министерства культуры РФ", - добавил Нагашев.

Фильм открытия

На церемонии открытия фестиваля будет показана картина Татьяны Скабард "Последний парад "Беззаветного". "Этот фильм рассказывает о событиях 1988 года в Черном море, когда сторожевой корабль "Беззаветный" под командованием капитана II ранга Владимира Богдашина пошел на таран американского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод. Главный герой картины, ныне контр- адмирал Богдашин, лично представит фильм в Екатеринбурге", - сообщил Негашев.

Главной площадкой киносмотра по традиции станет екатеринбургский Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля. Здесь же зрители увидят множество информационных программ. Художественный руководитель единственного в России фестиваля архивного кино "Белые Столбы" Петр Багров представит, в частности, программу документального кино "Сто лет революции.

Представитель Российского государственного архива кинофотодокументов (Красногорск) Марина Чертилина покажет киножурналы с 1942 по 2005 годы, созданные документалистами Северного Кавказа, Кубани, Сибири, Ленинграда, Свердловска, Екатеринбурга.

Показы кинофестиваля "Россия" впервые пройдут также в кинотеатре "Колизей". Специально для этой площадки была подготовлена подборка фильмов о футболе с 1920 по 2017 годы, в том числе мастера спортивного кино Владимира Коновалова. Картины расскажут об истории создания московского стадиона "Динамо", турне футболистов московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году, о жизни советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, прославленного вратаря Льва Яшина и других выдающихся голкиперах мирового футбола.

Кроме Екатеринбурга, кинопоказы пройдут также в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске и Верхней Пышме.