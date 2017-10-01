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Произведения мировой классики представят музыканты шести стран в Калининграде

Культура
1 октября, 1:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 1, октября. /ТАСС

На концерте, который откроет международный фестиваль "Шедевры мировой классики", исполнят произведения Баха, Регера, Таривердиева, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Чайковского

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КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Лучшие сочинения знаменитых композиторов XVII-XX веков представят солисты и коллективы из шести стран на Десятом Международном фестивале "Шедевры мировой классики", который открывается в воскресенье в Калининграде, в старинном здании Кафедрального собора, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко.

"Юбилейный музыкальный форум посвящен широко отмечаемому во всем мире 500-летию Реформации, идеи которой нашли отражение в самых разных видах искусства, в том числе в музыке XVII-XX веков. Ее известные исполнители из Армении, Германии, Латвии, Литвы, Польши и России представят слушателям на четырех концертах фестиваля "Шедевры мировой классики", - рассказала она.

В программе концерта-открытия - произведения Баха, Регера, Таривердиева, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Чайковского.

В числе участников фестиваля - старейший профессиональный хор России - московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Пузакова. В концерте под названием "Сакральное пространство русской души" прозвучит знаменитая оратория "Страсти по Матфею" митрополита Илариона (Алфеева) и "Литургия Св. Иоанна Златоуста" Петра Чайковского.

Концерт, целиком посвященный "великому немцу" Иоганну Себастьяну Баху, подготовил титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко, назвавший свою программу "Космический Бах".

Завершит фестиваль 15 октября масштабная международная культурная акция-концерт "Обнимитесь, миллионы!". В исполнении музыкантов и солистов прозвучит "Симфония №9" Бетховена, в которой и содержится этот призыв к людям.

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