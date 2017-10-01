В Кремле и театрах Москвы отметят 90-летие со дня рождения Олега Ефремова

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актеру и режиссеру, народному артисту СССР Олегу Ефремову (1927-2000 гг.) в воскресенье могло бы исполниться 90 лет.

Поклониться памяти мастера его родные, друзья, коллеги и просто зрители утром придут на Новодевичье кладбище. А затем Олега Ефремова будут вспоминать в театре "Современник", основателем и художественным руководителем которого он был, а также в МХТ имени Чехова, который он возглавлял многие годы. Кроме того, посвященный артисту "Вечер в духе времени" состоится в Государственном Кремлевском дворце.

Сбор труппы в "Современнике"

Уже многие годы "Современник" открывает сезон именно в этот день, 1 октября, считая его для себя важным и символичным. Ведь именно 1 октября 1927 года родился Олег Ефремов - один из основателей театра и его первый художественный руководитель.

"Так что и в этом году сезон 2017-2018 годов театр начнет в день юбилея Олега Николаевича", - сказала ТАСС нынешний худрук "Современника" Галина Волчек. "По сей день Ефремов - наш учитель, наш вождь. Наша любовь и верность ему бесконечны", - заверила она.

По традиции "Современника", сбор труппы проходит на площадке, где ставится репертуар Основной сцены. Но в этом году традиция будет нарушена: артисты встретятся не во Дворце на Яузе, где в течение нескольких последних сезонов в связи с ремонтом исторического здания театр играет спектакли большой сцены, а на Чистых прудах. И тому есть несколько причин.

В фойе Другой сцены 1 октября откроется арт- пространство "Ефремов" - экспозиция, посвященная становлению "Современника". "Мы "предоставляем слово" только самому Олегу Николаевичу, даем место как его взгляду - на изображениях, так и его взглядам - в его прямой речи", - пояснила Волчек, добавив, что автором идеи новой экспозиции выступила помощник художественного руководителя Евгения Кузнецова, а весь проект полностью осуществлен сотрудниками театра.

Неслучайно, что именно на "Другой сцене" 30 сентября прошел поэтический вечер "Время Ефремова", основу которого составила поэзия шестидесятых. Театр пригласил своих постоянных зрителей вместе отметить юбилей Олега Николаевича, рассказала Волчек.

По ее словам, на сцену вышли Василий Мищенко, Александр Хованский, Дарья Белоусова, Дмитрий Гирев, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Янина Романова, Шамиль Хаматов и многие другие артисты театра. "Когда вечер закончился, начался первый день нового месяца, который "Современник" встретил вместе со зрителями, попробовав немножко уловить и то ощущение, с которого начинался "Современник", когда в небольшом пространстве играли первый, ночной спектакль "Вечно живые", - напомнила Волчек.

Она также сообщила, что 27 октября во Дворце на Яузе пройдет музыкальный вечер "Олег Ефремов. Посвящение". Программа будет состоять из сольных, дуэтных и ансамблевых номеров, их исполнят с оркестром Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Иван Забелин, Николай Клямчук, Елена Козина, Илья Лыков, Глеб Осипов, Евгений Павлов.

Вечер в МХТ

В Московском Художественном театре имени Чехова состоится вечер "Наш Ефремов", рассказали ТАСС в пресс-службе МХТ. "На вечер соберутся коллеги Олега Николаевича, его ученики и друзья. Ведь с Московским Художественным театром жизнь Ефремова была связана на протяжении 30 лет", - отметила собеседница агентства.

"Для меня фигура Олега Николаевича Ефремова, конечно, является одной из самых значительных", - поделился своим мнением художественный руководитель МХТ Олег Табаков. "Фигура Ефремова, - продолжил он, - чрезвычайно противоречивая, сложная, драматическая и, может быть, даже трагическая, но удивительная в своем стремлении к переустройству и совершенствованию театра. Он придумал и создал новый театр. С Ефремова начался отсчет нового театрального времени".

Режиссером вечера выступит Николай Скорик. В числе участников - Наталья Тенякова, Ирина Мирошниченко, Авангард Леонтьев, Евгений Киндинов, Дмитрий Брусникин, Леонид Эрман и другие.

Формат вечера не совсем традиционен для МХТ. Участники и гости соберутся в портретном фойе, где в камерном пространстве начнется разговор об Олеге Николаевиче. Во второй части будут задействованы зал и пространство Основной сцены театра. В зрительном зале будет представлена инсталляция, посвященная режиссеру (автор концепции - художник Николай Симонов), а также специальная программа, в которой прозвучат отрывки из ефремовских спектаклей с участием Дмитрия Назарова, Сергея Юрского, Анатолия Белого, Бориса Плотникова, Евгении Добровольской.

В "Зеленом фойе" театра откроется выставка, посвященная Олегу Ефремову, на которой будет представлены раритетные фотографии, личные вещи, костюмы.

Народный праздник в Кремле

"Вечер в духе времени", посвященный 90-летию со дня рождения артиста, пройдет 1 октября в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), сообщили ТАСС в пресс-службе Благотворительного фонда Олега Ефремова.

В "гости к Ефремову" в этот вечер придут друзья, коллеги по театральному цеху, дети и внуки Олега Николаевича, многочисленные почитатели его таланта, отметили организаторы мероприятия, пообещав, что на сцену выйдут Александр Калягин, Олег Меньшиков, Александр Митта, Михаил Ефремов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, артисты "Современника", РАМТа, Малого театра и многие другие. Прозвучат видеообращения Галины Волчек и Олега Табакова.

"Олег Николаевич был против стандартов во всем, поэтому и вечер, ему посвященный, не будет обычным вечером памяти, - заверила директор Благотворительного фонда Олега Ефремова, его дочь Анастасия Ефремова. - Зрителей ждет не ностальгическое ревю, а оригинальная программа, где воспоминания будут перемежаться стихами и песнями, где современников Ефремова будет сменять на сцене талантливая молодежь".

На вечере не будет ведущих. Богатейший видеоряд с ролями, созданными Ефремовым в театре и кино, архивной и семейной хроникой станет связующим звеном всего действа. По словам организаторов вечера, концерт-посвящение Олегу Ефремову в день его 90-летия будет динамичным и ярким. Предыдущие вечера памяти проходили в камерной обстановке, но 90-летие, как считают организаторы, юбилей, который хочется отметить широко.

"Мы готовим вечер абсолютно для всех, кто помнит Ефремова, кто его любит. Он народный артист, народный герой, и юбилей у нас будет народным, на нем места хватит всем", - заверила Анастасия Ефремова.

Об Олеге Ефремове

Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Закончил Школу-студию МХАТ в 1949 году и был приглашен в труппу Центрального детского театра, где за короткий срок сыграл более 20 ролей. Там же дебютировал как режиссер постановкой водевиля "Димка-невидимка" (1955 год).

В 1956 году, собрав вокруг себя студентов Школы-студии, своих ровесников и учеников (Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков, Виктор Сергачев), организовал "Студию молодых актеров" (впоследствии - Московский театр "Современник") и стал художественным руководителем театра.

В 1970 году Ефремов принял приглашение старшего поколения мхатовских актеров и стал главным режиссером МХАТа. За тридцать лет в Художественном театре он поставил более 40 спектаклей и сам сыграл в 14 из них.

В общей сложности Олег Ефремов сыграл более 50 ролей в театре и свыше 70 в кино. Как режиссер поставил около 70 спектаклей.

Был одним из создателей и первым секретарем правления Союза театральных деятелей СССР. Герой Социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, кавалер высших орденов СССР, Российской Федерации и иностранных государств.

Скончался 24 мая 2000 года в возрасте 72 лет.