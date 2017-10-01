Авторский спектакль Валентина Гафта станет первой премьерой 62-го сезона "Современника"

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Авторский спектакль Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство", который покажут 6 октября, станет первой премьерой нового, 62-го по счету, сезона Московского театра "Современник". Об этом было объявлено в воскресенье на сборе труппы "Современника", состоявшемся за несколько часов до открытия сезона.

"Современник" - Олегу Ефремову

Уже многие годы "Современник" открывает сезон именно 1 октября, в день, когда родился Олег Ефремов, (1927-2000) - один из основателей театра и его первый художественный руководитель.

"В этом году сезон 2017-2018 годов театр начинает в день юбилея Олега Николаевича, которому сегодня могло бы исполниться 90 лет", - сказала ТАСС нынешний худрук "Современника" Галина Волчек. "По сей день Ефремов - наш учитель, наш вождь. Наша любовь и верность ему бесконечны", - заверила она.

По традиции "Современника", сбор труппы проходит на площадке, где играется репертуар Основной сцены. Но в этом году традиция была нарушена: артисты встретились не во Дворце на Яузе, где в течение нескольких последних сезонов в связи с ремонтом исторического здания театр играет спектакли большой сцены, а на Чистых прудах. И тому есть несколько причин.

В фойе Другой сцены 1 октября открылось арт-пространство "Ефремов" - экспозиция, посвященная становлению "Современника". "Мы "предоставляем слово" только самому Олегу Николаевичу, даем место как его взгляду - на изображениях, так и его взглядам - в его прямой речи", - пояснила Волчек, добавив, что автором идеи новой экспозиции выступила помощник художественного руководителя Евгения Кузнецова, а весь проект полностью осуществлен сотрудниками театра.

Неслучайно, что именно на "Другой сцене" 30 сентября прошел поэтический вечер "Время Ефремова", основу которого составила поэзия шестидесятых. Театр пригласил своих постоянных зрителей вместе отметить юбилей Олега Николаевича, рассказала Волчек.

Она также сообщила, что 27 октября во Дворце на Яузе пройдет музыкальный вечер "Олег Ефремов. Посвящение". Программа будет состоять из сольных, дуэтных и ансамблевых номеров, их исполнят с оркестром Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Иван Забелин, Николай Клямчук, Елена Козина, Илья Лыков, Глеб Осипов, Евгений Павлов и др.

Планы сезона

Первой премьерой сезона, которую покажут уже 6 октября, станет авторский спектакль Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство". Артисты-соавторы выступили здесь сразу в нескольких ипостасях: во-первых, они стали авторами идеи и, главное, авторами пьесы, а во-вторых - единственными актерами-участниками спектакля, отмечалось на сборе труппы.

В закатных лучах солнца "где-то в Европе" (так авторы обозначили место действия пьесы), в ощущении и предчувствии заката жизни, герои спектакля пытаются хоть ненадолго выбраться из собственного одиночества и "достучаться" до ближнего - такого же одинокого и такого же неуверенного в прошлом, настоящем и будущем.

На середину декабря намечена премьера спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Возвращение". Режиссер - Сергей Газаров. Художник - Евгений Митта. В ролях: Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Иван Стебунов, Елена Плаксина, Александр Хованский и Дмитрий Смолев.

В марте планируется премьера спектакля "Свадьба" по произведениям Михаила Зощенко, Бертольта Брехта, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Антона Павловича Чехова. Автор литературной композиции и режиссер - Егор Перегудов. Художник - Мария Трегубова. В спектакле заняты Алена Бабенко, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Марина Хазова, Василий Бочкарев, Дмитрий Гирев, Илья Древнов, Никита Ефремов, Шамиль Хаматов.

В марте приступает к репетициям молодой режиссер, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача) Айдар Заббаров. Кроме того, в течение сезона планируется выпустить спектакль по пьесе Славомира Мрожека "Эмигранты" в постановке Григория Козлова.

Что касается планов, озвученных строителями, то в течение сезона 2017-2018 годов реконструкция основного здания театра на Чистых прудах должна быть завершена. Пока "Современник" открывает сезон во Дворце на Яузе, где в воскресенье будет показан один из лучших спектаклей театра - "Три товарища" по Ремарку.