Панихида по старейшей актрисе "Табакерки" Наталии Журавлевой пройдет 3 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Панихида по старейшей актрисе Театра под руководством Олега Табакова, заслуженной артистке России Наталии Журавлевой, скончавшейся в субботу на 80-м году жизни, пройдет в Москве 3 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Табакерки".

"Панихида состоится 3 октября в 11:00 мск в храме святителя Николая в Покровском, - отметил собеседник агентства. - В этот же день пройдет кремация".

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева - выдающегося мастера художественного чтения, училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. В 1960 году начала работать в Театре имени Ленинского Комсомола. Позже занялась художественным чтением, выступала с концертами, в 1991 году начала преподавать сценическую речь в Школе-студии МХАТ и посвящала себя работе со студентами до самой смерти.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Журавлеву в труппу "подвального" театра. За два десятилетия, что Журавлева работала в театре, она создала ряд ярких образов из произведений русских и зарубежных классиков: Максима Горького, Антона Чехова, Александра Островского, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Августа Стриндберга, Бертольта Брехта.