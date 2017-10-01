Эксперт: намерение Рады закрыть российский культурный центр является антиевропейским

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Русские культурные центры успешно действуют на Западе, поэтому их возможное закрытие на территории Украины будет воспринято как антиевропейское решение. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил украинский писатель и публицист Игорь Круглов, комментируя инициативу Верховной рады запретить в стране деятельность Российского центра науки и культуры (РЦНК, "Россотрудничество").

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"Это будет антиевропейское решение, потому что нигде в Европе такого вы не увидите. Значит, здесь либо есть чьи-то меркантильные устремления, либо это просто абсолютная политическая недальновидность", - считает Круглов. Он добавил, что "как член Евразийской академии радио и телевидения был в разных странах, в том числе непримиримых друг к другу, но никогда не видел, чтобы это накладывало подобный отпечаток на культурное взаимодействие". "Культура - это внеполитический сегмент, который нужно взращивать и им обмениваться", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что инициатива парламентариев "наносит ущерб имиджу Украины, потому что о центре можно сказать только то, что он способствует развитию и украинской, и русской культур, дружбе народов, а ничего политического и антиукраинского там точно не было". Он также уточнил, что на базе центра действуют детские кружки, секции культурологического направления, проходят творческие вечера с участием известных украинских артистов.

Относительно ознакомительной поездки украинских детей в Россию, что стало поводом для внесения в Раду инициативы о закрытии центра, Круглов подчеркнул, что дети в Москве и Санкт-Петербурге знакомились с шедеврами культуры и творчеством великих художников разных эпох. "Эти художники признаны во всем мире", - отметил он. Кроме того, Круглов выразил предположение, что такой "антигуманитарный шаг со стороны Украины может вызвать ответную российскую реакцию, что приведет к закрытию украинского культурного центра в Москве".

19 сентября депутат от фракции "Блок Пера Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что Верховная рада в ближайшее время вновь рассмотрит законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Депутат пояснила, что на основании этого соглашения, в частности, в Киеве и Одессе, работает Российский центр науки и творчества. Фриз добавила, что в феврале 2016 года она уже вносила законопроект, направленный на денонсацию данного соглашения. Поводом для возвращения к этому вопросу, по мнению Фриз, стало содействие "Россотрудничества" в Киеве в отправке 70 украинских школьников в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе "с целью пропагандистской обработки".

Позднее представители украинской интеллигенции подписали обращение к Верховной раде и международным правозащитным организациям, в котором призвали не запрещать в стране деятельность Российского центра науки и культуры. Они настаивают на законности и необходимости деятельности российского центра на территории Украины, подчеркивая, что она всегда была направлена "исключительно на сохранение и расширение гуманитарного пространства, развитие сотрудничества в области культуры и никогда не носила политизированный, идеологический характер". По их мнению, "прекращение работы РЦНК может стать грубым нарушением законных прав и интересов граждан Украины, которые им гарантированы конституцией".