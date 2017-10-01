Фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья" открылся концертом петербургского оркестра

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Большой концерт камерного оркестра петербургского театра "Мюзик-холл" "Северная симфониетта" под управлением Фабио Мастранджело в Ставропольском дворце культуры и спорта открыл в воскресенье 48-й краевой фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья".

"Звучал Россини. Филигранная игра, потрясающее звучание, удивительное звукоизвлечение - слышна каждая нотка. Игра настолько слажена, что просто завораживает, - непередаваемые впечатления. Итальянский темперамент маэстро покорил зрителей, он великолепно поддерживает артистов, общается с залом", - рассказала ТАСС директор Ставропольской государственной краевой филармонии Лариса Конева.

По ее словам, открывать фестиваль выступлением приглашенного классического оркестра - давняя традиция. "В прошлом году у нас дирижировал своим камерным оркестром Юрий Башмет. Из года в год мы открываем нашу "Осень…" красивой классической музыкой, потому что фестиваль служит популяризации классического академического искусства", - отметила собеседница агентства.

"Стараемся представить все жанры и виды. На афише фестиваля в прежние годы появлялось слово "балет", в прошлом году - слово "оперетта". А в этом - появилось слово "театр", - добавила она.

В программу второго отделения концерта вошли выступления сопрано Ксении Нестеренко (Саратов), победившей в телевизионном конкурсе "Большая опера - 2016", и солиста арт-проекта "Тенора ХХl века" Александра Захарова (Москва).

Программа фестиваля

Фестиваль будет продолжаться пять дней. Хор Саратовского губернского театра хоровой музыки (дирижер Михаил Леонтьев, Санкт-Петербург) и камерный хор Ставропольской филармонии исполнят кантату для хора и оркестра "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева. В краевой филармонии выступит джаз-квинтет Игоря Бутмана.

Впервые в Ставрополе выступит пианист Андрей Коробейников (Москва), в концерте примет участие симфонический оркестр Ставропольской филармонии под управлением главного дирижера Юрия Михайленко. В программу вошли произведения Бетховена, Листа и Шопена.

В день закрытия фестиваля, 5 октября, народный артист России Олег Меньшиков представит спектакль "Оркестр мечты. Медь".

Фестивали в районах

Помимо знаменитых гостей, в афише фестиваля представлены и свои коллективы. "Более 150 мероприятий пройдет в рамках фестиваля по всему краю - в ДК, музеях, театрах, библиотеках, музыкальных школах и училищах, школах искусств", - рассказала министр культуры края Татьяна Лихачева.

Запланированы концерты, творческие встречи, мастер- классы. Также в рамках программы в Буденновском районе состоится песенный фестиваль "Золотой шансон", в Кочубеевском районе - фестиваль "Творческая осень", в Предгорном районе - фестиваль бардовской песни "Струна души".