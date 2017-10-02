На фестивале детского кино "Киновертикаль" в Саратове покажут фильмы из 26 регионов РФ

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс детского и юношеского кино "Киновертикаль" пройдет в Саратове с 2 по 6 октября. В этом году в конкурсе примут участие ребята из 26 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Франции и Германии, рассказала ТАСС заместитель директора Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Шатылко.

"В этом году пройдет уже четвертый фестиваль. В этом году в конкурсную программу вошел 121 фильм из 26 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Франции и Германии", - сказала Шатылко. Всего на конкурс заявили 275 работ школьников и студентов из 30 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Новосибирска, Уфы, Крыма и других, уточнила собеседница агентства.

Участниками фестиваля могут стать все желающие в возрасте до 20 лет. Темами этого года стали "Моя малая Родина", "Зеленое кино", "Я выбираю свой путь", "Фантазии на тему известных отечественных комедий".

Кроме того, в конкурсе участвуют и анимационные фильмы на свободную тематику. Самыми маленькими участникам фестиваля стали малыши из Новосибирска - это воспитанники детского сада "Солнышко", которым всего по три года. Они представили на конкурс сразу две работы. Немало участников и из сельской местности - только из Саратовской области заявлены работы юных любителей кино из 17 районов.

"В рамках фестиваля пройдут просмотры лучших фильмов профессиональных авторов для детей и юношества, в том числе французских авторов, мастер-классы и творческие встречи с мастерами отечественного кино. Судят картины сами юные киноавторы, те, кто сам в прошлые годы встал на одну из ступенек пьедестала "Киновертикали". Возможность выбрать лучшее кино есть и у зрителей, они могут голосовать в интернете", - добавила Шатылко.

Встреча с легендами

Одна из главных целей - повысить интерес у детей к творчеству, дав им возможность пообщаться друг с другом, учителями, актерами и заслуженными работниками кино. Так, в этом году участники и зрители смогут встретиться с кинодраматургом, заслуженным деятелем искусств РФ Александром Адабашьяном, актрисой и кинорежиссером Анной Чернаковой, народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Дмитрием Певцовым, а также с президентом фестиваля, обладателем пяти премий "Ника" Гарри Бардиным. Почетные гости проведут для участников мастер-классы, творческие встречи.

"Кроме того, в этом году, в рамках программы гости смогут познакомиться с историей Саратова, для них будет организована специальная пешеходная экскурсия по исторической части города, где ребята увидят старинные здания, набережную реки Волги и новую пешеходную улицу - Волжскую, которая, согласно проекту, должна стать частью самой протяженной пешеходной зоны в Европе", - добавила Шатылко.

Открытый фестиваль-конкурс "Киновертикаль" в этом году пройдет в Саратове в четвертый раз. Фестиваль проводится Министерством культуры Саратовской области, при поддержке Союза кинематографистов России. Он призван способствовать развитию российского кино и творческого потенциала молодежи.