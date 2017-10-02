В Риге стартует фестиваль "Золотая маска в Латвии"

РИГА, 2 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль "Золотая маска в Латвии" стартует в понедельник в Риге.

Как сообщила ТАСС руководитель фестиваля Юлия Лочмеле, по традиции смотр, объединивший Россию и Латвию, начнется с пресс-конференции, в которой примут участие известные российские актеры Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, а также гендиректор национальной театральной премии России и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, российский посол в Латвии Евгений Лукьянов и посол Латвийской Республики в РФ Марис Риекстиньш, вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Проект "Золотая маска в Латвии" существует с 2006 года, - отметила собеседница агентства. - С тех пор в Латвии побывало 30 театров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В рамках проекта состоялось 106 показов 62 спектаклей".

Для общения людей

По словам Лочмеле, нынешний смотр станет уже 12-м по счету, он пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 3 по 14 октября. Будут показаны спектакли-лауреаты и номинанты премии "Золотая маска" 2016 и 2017 годов. Это "Русский роман" Московского театра им. Маяковского, "the_Marusya" компании "Диалог данс" из Костромы, "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко, а также одна из самых нашумевших премьер прошлого сезона - "Иванов" Театра наций с Евгением Мироновым в главной роли.

"Интерес к российским спектаклям, как всегда, велик, поэтому практически все билеты уже проданы", - заявила руководитель фестиваля "Золотая маска в Латвии".

"Конечно, сейчас мы переживаем не самые легкие времена, - признала она, - но в плане культурного обмена наши связи не охладели, а напротив, даже упрочились. Латвийские мастера сценического искусства много работают в России, а в Латвии активно ставят спектакли такие известные российские режиссеры, как Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Сергей Землянский". "Есть договоренность о том, что в будущем сезоне поставит спектакль в Латвии Андрей Могучий", - проинформировала Лочмеле.

Она, по ее выражению, "абсолютно уверена, что культурный обмен - это та кислородная трубка, которая дает возможность продвигать очень многие процессы, в том числе и политические, потому что любые политические процессы - это прежде всего общение людей". "И в этом смысле театр служит надежным способом налаживания контактов", - убеждена руководитель "Золотой маски в Латвии".

Живая традиция

Важной живой традицией назвала собеседница ТАСС ежегодную посадку деревьев в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии". "Эти деревья на долгие годы оставляют рижанам память о гастролях российских театров", - сказала Лочмеле.

Она напомнила, что первые деревья были высажены в 2012 году на берегу Городского канала возле здания Латвийской национальной оперы. С тех пор каждый год в посадке деревьев в честь открытия фестиваля принимают участие российские актеры и режиссеры, а также представители Рижской думы, дипломатического корпуса, латвийской театральной общественности и компаний, поддерживающих проект.

Деревья в честь фестиваля посажены также на берегу Рижского городского канала, в Верманском парке, на газоне возле Рижского свободного порта.

В разные годы в этой неформальной церемонии принимали участие выдающиеся российские актеры Георгий Тараторкин, Олег Табаков, Константин Райкин, Игорь Костолевский, Наталья Тенякова. Деревья также сажали артисты Александринского театра, Театра им. Евг. Вахтангова, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Михайловского театра, МДТ - Театра Европы.

Благодаря "Золотой маске в Латвии" в центре Риги появилось уже 15 деревьев - пять золотолиственных ив у Латвийской национальной оперы, четыре акации в парке Кронвалда, четыре черные ольхи напротив Бастионной горки и две яблони в Верманском саду. Каждое дерево окружено оградой с памятной табличкой, где написано название российского театра, принимавшего участие в фестивале, пояснила Лочмеле.

В этом году традиция продолжится - уже сегодня, 2 октября, в рамках открытия фестиваля в Риге артисты Театра наций во главе со своим худруком Евгением Мироновым украсят парк Кронвалда двумя саженцами боярышника, сообщила руководитель "Золотой маски в Латвии".

Благородная миссия

Завершится церемония открытия фестиваля "Золотая маска в Латвии" 2 октября благотворительным вечером, гостями которого станут Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и другие российские артисты.

"Вечер пройдет под патронатом супруги президента Латвии Иветы Вейоне", - сообщила руководитель фестиваля, пояснив, что в программу вечера включен благотворительный аукцион. Все собранные средства будут перечислены Фонду Детской больницы для приобретения инсулиновых помп детям, больным сахарным диабетом. Такая благородная акция тоже является давней традицией "Золотой маски в Латвии".

"Уже на следующий день - 3 октября - мы начнем показ спектаклей, первым из которых будет "Иванов" Театра наций с Евгением Мироновым в главной роли", - заключила руководитель "Золотой маски в Латвии" Юлия Лочмеле.

Фестиваль "Золотая Маска в Латвии" включен в межгосударственную программу культурного обмена между министерством культуры Латвии и России и является одним из крупнейших культурно-гуманитарных проектов двух стран. Цель смотра - представить латвийской публике лучшие драматические, балетные, оперные, кукольные спектакли России - лауреатов и номинантов Национальной театральной премии России "Золотая маска", а также способствовать широкому профессиональному обмену мнениями между театральными деятелями обеих стран.