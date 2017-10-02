Фестиваль "Подмосковные вечера искусств" откроется фортепианным состязанием 3 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пятый Международный фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств", который пройдет в Московской области с 3 по 31 октября, откроется в Электростали фортепианным состязанием. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Министерства культуры региона.

"Изюминкой фестиваля станут три гала-концерта, в которых выступят сразу четыре пианиста. Эти искрометные творческие состязания представителей разных исполнительских школ во главе с художественным руководителем фестиваля Юрием Богдановым станут ярким обрамлением насыщенной концертной и образовательной программы V международного фортепианного фестиваля "Подмосковные вечера искусств", - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова цитирует пресс-служба.

Министр уточнила, что концерт, открывающий фестиваль, состоится 3 октября в Центре культуры АНО КСК "Кристалл" (ДК им. Карла Маркса) в г. Электросталь. В открытии примет участие известная итальянская пианистка Марчелла Крудели. Концерт, закрывающий фестиваль, состоится 31 октября во Дворце культуры г. Жуковский, в котором примет участие Винченцо Бальцани - итальянский пианист мирового уровня.

Фестиваль будет проходить в девяти городах Подмосковья: Электросталь, Видное, Сергиев Посад, Протвино, Клин, Балашиха, Пушкино, Коломна и Жуковский.

Как уточняется в материале, в программу V фестиваля входят концерты, авторские концерты-лекции и мастер-классы выдающихся представителей современных исполнительских школ не только России, но и Европы. Приглашенными солистами фестиваля в 2017 году стали представители итальянских высших музыкальных заведений Марчелла Крудели, Джузеппе Ло Чичеро, Паоло Франчезе, Паскале Янноне, а также Андреас Фрелих (Германия) и Сергей Соболев (Россия). В фестивале примут участие и уже хорошо знакомые, полюбившиеся подмосковной публике пианисты Леонель Моралес (Испания), Винченцо Бальцани (Италия), Филипп Раскин (Бельгия), Юрий Богданов (Россия).