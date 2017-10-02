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Сериал "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Культура
2 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Российский ситком стал самым долгим из адаптированных сериалов в мире

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Александр Жигалкин, Юлия Куварзина, Филипп Киркоров и Георгий Дронов во время съемок сериала "Воронины"

Александр Жигалкин, Юлия Куварзина, Филипп Киркоров и Георгий Дронов во время съемок сериала "Воронины"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", - отметили в пресс-службе.

"Воронины" стали первой успешной адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда". Первый эпизод вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

Героями ситкома в разное время становились актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, среди которых: Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Ляйсан Утяшева и другие.

В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.

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