Балет Монте-Карло покажет в Москве забытую историю "Спящей красавицы"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Балет Монте-Карло дважды - 4 и 5 октября - покажет спектакль La Belle ("Красавица") на сцене Большого театра России в рамках Дней Монако в России. Эта версия "Спящей красавицы" будет отличаться от привычной, сообщил в понедельник на пресс- конференции в ТАСС художественный руководитель труппы Жан-Кристоф Майо.

"Мы хотели по-другому показать балет "Спящая красавица", немного повернуть эту историю. Потому что мы всегда забываем вторую часть сказки Шарля Перро, которая несколько мрачная, грустная", - отметил Майо.

По его словам, "особенно важно, что эта новая версия спектакля будет представлена на сцене Большого театра", с которым у Балета Монте-Карло давняя "история любви".

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что труппа, возглавляемая Майо, стала "в каком- то смысле правопреемником "Русского балета Монте-Карло" Рене Блюма и Василия де Базиля, созданного в 1932 году.

"То, что делает Жан-Кристоф, - это всегда предмет мирового интереса, ведь он один из самых крупных современных хореографов. Это удивительное умение соединить великую традицию с абсолютной свободой поиска. То, что мы увидим на сцене, будет предвкушаемым счастьем", - заметил Швыдкой.

"Спящая красавица"

Сказка "Спящая красавица" была написана французским писателем Шарлем Перро в 1697 году. Известна также редакция немецких исследователей народной культуры братьев Гримм.

Сюжет повествует о дочери короля и королевы, проклятой злой феей: принцесса уколет палец веретеном и уснет на 100 лет. Согласно более распространенной версии, заклятие разрушает поцелуй принца. В оригинальной сказке срок проклятия проходит, принцесса пробуждается сама, встречает возлюбленного, и у них рождаются дети. Однако мать ее избранника оказывается людоедкой, и невестке вместе с королевским поваром приходится идти на хитрости, чтобы спасти детей.

Дни Монако в России

Дни Княжества Монако в России включают экономический форум, двусторонние встречи по вопросам туризма, а также обширную программу. В прошлом году в рамках Дней Монако в Москве, посвященных 10-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, было подписано соглашение между Монако и Российским географическим обществом по изучению Арктики.