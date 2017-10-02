Президент Молдавии наградил Бориса Эйфмана орденом Почета

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон наградил орденом Почета художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"В знак высокой признательности особых заслуг в развитии хореографического искусства, за вклад в укрепление молдово-российских культурных связей, наградил Бориса Эйфмана орденом Почета Республики Молдова", - написал глава республики в понедельник на своей странице в Facebook.

Президент напоминает, что Эйфман родился в Кишиневе и является автором более 40 известных постановок, в том числе "Реквиема" Моцарта, который "маэстро поставил 10 лет назад на сцене Национального театра оперы и балета в Кишиневе". Додон отметил, что говорил с Эйфманом "о важности сбережения общего культурного наследия, о необходимости сохранения и развития культурных и творческих связей между Молдовой и Россией".

Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана впервые после распада СССР приехал с гастролями в Молдавию. Российские артисты представят на сцене Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу балет "Братья Карамазовы" на музыку композиторов Рахманинова, Вагнера и Мусоргского. Его премьера состоялась в 2013 году как новое пластическое прочтение хореографом одноименного романа Федора Достоевского. На российской сцене постановка идет под названием "По ту сторону греха", ее показ с большим успехом прошел также на престижных сценах Германии, Польши, Белоруссии, Словении и ряда других стран.

Возвращение петербургского коллектива в молдавскую столицу произойдет в юбилейный для него год: в нынешнем году театр празднует свое 40-летие. Кишинев сыграл особую роль в судьбе художественного руководителя петербургского коллектива - здесь прошли детство и юность Бориса Эйфмана. Вместе с родителями он жил в молдавской столице с начала 1950-х до середины 1960-х годов. Здесь он получил начальное хореографическое образование и создал свои первые работы.