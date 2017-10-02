CBS: умер музыкант Том Петти

CBS: умер музыкант Том ПеттиКультура 2 октября, 23:18
Источник: Telia увеличивает продажу акций "Мегафона" до 38,5 млн штукЭкономика и бизнес 2 октября, 23:04
Анчелотти заявил, что будет отдыхать от футбола 10 месяцев после увольнения из "Баварии"Спорт 2 октября, 22:07
Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть "Локомотив" в матче КХЛСпорт 2 октября, 21:54
Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около шести недель из-за травмы ахиллова сухожилияСпорт 2 октября, 21:35
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФМеждународная панорама 2 октября, 21:22
Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 2 октября, 21:20
На митинге в Барселоне каталонские студенты забрасывают полицейских бумажными самолетикамиМеждународная панорама 2 октября, 20:57
Медведев постановил создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населенияОбщество 2 октября, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Американский рок-музыкант Том Петти скончался в США в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал CBS.