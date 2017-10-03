Победителей телевизионной премии ТЭФИ "Дневной эфир" и "Вечерний прайм" назовут в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Имена победителей премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств назовут во вторник в Москве.

Церемония будет проходить в два этапа в театре "Россия": в 13.00 мск объявят имена лауреатов в категории "Дневной эфир", а в 19:00 мск начнется награждение победителей "Вечернего прайма".

Как сообщил ТАСС председатель Совета Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, "в голосовании принимают участие представители всех каналов, всех медиагрупп". "Они определяют финалистов, а потом жюри, представители от каждого учредителя, определяют победителя в той или иной номинации", - сказал Швыдкой.

"Лауреатом становится человек, чье телевизионное творчество оценили коллеги, а телевидение - это очень конкурентная среда. В этом смысле, признание коллег, быть может, - высшее признание, потому что в конкурентной среде отдать премию - это такой жест, в каком-то смысле - жест самоотречения", - считает Швыдкой.

"Дневной эфир"

В категории "Дневной эфир" в номинации "Утренняя программа" выдвинуты передачи "Утро Пятницы", "Утро России", "Доброе утро".

Пальму первенства за звание лучшего ведущего утренней программы оспорят Юлия Высоцкая ("Едим дома!"), Елена Ландер и Андрей Петров ("Утро России") и Ольга Ушакова с Сергеем Бабаевым ("Доброе утро").

Лучшим дневным ток-шоу может стать "Место встречи", "Естественный отбор", "Время покажет" или "Прямой эфир". В номинации "Телеигра" в списке финалистов - передачи "Сто к одному", "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".

Лучшим дневным сериалом могут быть признаны проекты "Отец Матвей", "Отель последней надежды", "СашаТаня"; победителя среди лучших программ для детей и юношества выбирали между передачами "Золото нации", "Голос. Дети" и "АБВГДейка".

"Вечерний прайм"

В самой престижной категории - "Вечерний прайм" - номинацию "Информационная программа" оспаривают "Сегодня", "Вести" и "Время".

Статуэтку ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы" могут получить Елена Спиридонова ("Сегодня"), Андрей Кондрашов ("Вести") и Дмитрий Борисов ("Вечерние новости"). В тройке лучших развлекательных ток-шоу прайм-тайма - "Секрет на миллион", "Пусть говорят", "Откровенно" с Оксаной Байрак".

В номинации общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма в финал вышли - "Первая студия", "Красный проект" и "60 минут".

Лучшим ведущим развлекательной программы может быть назван Вадим Такменев ("Ты супер!"), Максим Галкин ("Лучше всех!"), дуэт Павла Воли и Гарика Харламова ("Comedy Club").

Среди телевизионных фильмов/сериалов лучшим из лучших могут быть признаны "Молодежка", "Оптимисты" или "Таинственная страсть".

В режиссерской номинации тройка лидеров представлена Григорием Константинопольским ("Пьяная фирма"), Николаем Булыгиным, Максимом Полинским ("Мажор-2") и Кареном Шахназаровым - ("Анна Каренина").

В категории "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" ТЭФИ может завоевать Михаил Ефремов ("Пьяная фирма"), Денис Никифоров ("Молодежка"), Евгений Цыганов - ("София"). Теленаграду за звание "Лучшей актриса телевизионного фильма/сериала" оспаривают Марина Александрова ("Екатерина. Взлет"), Чулпан Хаматова ("Таинственная страсть") и Анна Банщикова ("Крылья").

О премии

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.

Наибольшее количество статуэток ТЭФИ имеет телеведущий Иван Ургант, получавший награду восемь раз. Среди телепередач рекорд принадлежит документальному циклу Первого канала "Гении и злодеи уходящей эпохи" (9 статуэток). Пять ТЭФИ на счету информационной программы НТВ "Сегодня", а также передач Первого канала "Что? Где? Когда?" и "Умницы и умники".

В 2017 году прием заявок на соискание премии завершился 31 мая, в общей сложности было подано рекордное число работ - 515.

Изначально предполагалось, что вручение ТЭФИ состоится 27 июня 2017 года, однако оно было перенесено из-за того, что некоторые члены расширенного состава жюри в ходе компьютерного голосования придерживались прошлогодней системы, выбирая одного номинанта вместо трех.