Около 60 вокалистов из разных стран примут участие в конкурсе во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Международный конкурс молодых вокалистов им. Павла Лисициана во Владикавказе (Северная Осетия) соберет 3 октября 58 вокалистов из России, Китая, Италии, Болгарии, Украины, Белоруссии и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

"Третьего октября в рамках XII международного фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой" на площадке филиала Мариинского театра - национальном государственном театре оперы и балета Северной Осетии-Алании состоится открытие и первый тур V международного конкурса молодых вокалистов им. Павла Лисициана. В конкурсе участвуют 58 молодых вокалистов из России, Китая, Италии, Болгарии, Украины, Беларуси и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Участникам вокального турнира покажут документальный фильм об оперной певице Елене Образцовой, а в фойе театра будет представлена фотовыставка, посвященная ее жизни и творчеству.

Завершится конкурс 8 октября на сцене Театра оперы и балета гала-концертом.

Учредитель и организатор конкурса, получившего поддержку Министерства культуры РФ и дирекции Культурного центра Елены Образцовой, является народная артистка РФ, Украины, Северной и Южной Осетии Лариса Гергиева.

В состав жюри конкурса во главе с Гергиевой вошли народный артист РФ, солист оперы Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Анатолий Лошак, заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Галина Горчакова, композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор Леонид Клиничев, лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, профессор Тбилисской государственной консерватории Эльдар Гецадзе.