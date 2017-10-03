Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 60 вокалистов из разных стран примут участие в конкурсе во Владикавказе

Культура
3 октября, 1:00 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, октября. /ТАСС

Участниками конкурса стали молодые вокалисты из России, Китая, Италии, Болгарии, Украины, Белоруссии и Узбекистана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Международный конкурс молодых вокалистов им. Павла Лисициана во Владикавказе (Северная Осетия) соберет 3 октября 58 вокалистов из России, Китая, Италии, Болгарии, Украины, Белоруссии и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

"Третьего октября в рамках XII международного фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой" на площадке филиала Мариинского театра - национальном государственном театре оперы и балета Северной Осетии-Алании состоится открытие и первый тур V международного конкурса молодых вокалистов им. Павла Лисициана. В конкурсе участвуют 58 молодых вокалистов из России, Китая, Италии, Болгарии, Украины, Беларуси и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Участникам вокального турнира покажут документальный фильм об оперной певице Елене Образцовой, а в фойе театра будет представлена фотовыставка, посвященная ее жизни и творчеству.

Завершится конкурс 8 октября на сцене Театра оперы и балета гала-концертом.

Учредитель и организатор конкурса, получившего поддержку Министерства культуры РФ и дирекции Культурного центра Елены Образцовой, является народная артистка РФ, Украины, Северной и Южной Осетии Лариса Гергиева.

В состав жюри конкурса во главе с Гергиевой вошли народный артист РФ, солист оперы Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Анатолий Лошак, заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Галина Горчакова, композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор Леонид Клиничев, лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, профессор Тбилисской государственной консерватории Эльдар Гецадзе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Китай Россия Италия Украина Болгария Узбекистан Белоруссия Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
2
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
3
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
4
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
5
Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России
6
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама