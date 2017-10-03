Мацуев представит в Болгарии 4-й концерт Рахманинова

СОФИЯ, 3 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария станет первой европейской страной, в которой российский пианист Денис Мацуев представит 4-й концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Об этом музыкант сообщил в понедельник в интервью корреспонденту ТАСС в софийском аэропорту.

"4-й концерт Рахманинова - новое для меня произведение, я исполнял его во Владикавказе и в Иркутске, но впервые он во вторник будет сыгран для европейской аудитории", - сказал он. Мацуев отметил, что софийского концерта не было в его гастрольной программе, но просьба дирижера Валерия Гергиева выступить в балканском государстве заставила эти планы поменять.

"Вчера вечером [в воскресенье] был в Китае, где участвовал в открытии нового зала. В среду у меня будет запись программы "Синяя птица" и концерт в Москве. София в мои планы не входила, но по просьбе Гергиева я предпринял эту сумасшедшую попытку и за 19 часов с тремя пересадками прибыл в Софию, чтобы принять участие в концерте, посвященном 140-летию освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне, вместе с оркестром Мариинского театра", - поведал он.

"С нетерпением жду прямого знакомства с болгарской публикой, - продолжил пианист. - Знаю, что она очень теплая и гостеприимная, близкая нам по духу. Счастлив, что получится перед ней выступить, и жду эту встречу с воодушевлением".

Выступление оркестра из Санкт-Петербурга под управлением Гергиева пройдет в Национальном дворце культуры в болгарской столице во вторник вечером. В программу включены произведения Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. А перед концертом президент республики Румен Радев в знак признания заслуг дирижера в области культуры и искусства и за вклад в укрепление культурных связей между Болгарией и Россией вручит ему одну из высших наград страны - орден Святых Кирилла и Мефодия первой степени.