"ВКонтакте" проведет в декабре собственную музыкальную премию

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/.Социальная сеть "ВКонтакте" в декабре намерена провести музыкальную премию VK Music Awards. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов, ведущим станет Павел Воля, говорится в сообщении компании.
"Настало время наградить настоящих звезд - не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "ВКонтакте" Александра Круглова.
VK Music Awards позиционируется как "первая честная музыкальная премия", которая расскажет о "самых популярных, самых прослушиваемых российских и зарубежных музыкантах в стране".
Прямая трансляция премии будет доступна для пользователей соцсети в жанре screen-reality в формате 9:16 как у "историй" во "ВКонтакте".