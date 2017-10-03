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"ВКонтакте" проведет в декабре собственную музыкальную премию

Культура
3 октября, 11:44 UTC+3

Продюсером "первой честной музыкальной премии" выступит Тимур Бекмамбетов, ведущим станет Павел Воля

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/.Социальная сеть "ВКонтакте" в декабре намерена провести музыкальную премию VK Music Awards. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов, ведущим станет Павел Воля, говорится в сообщении компании.

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"Настало время наградить настоящих звезд - не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "ВКонтакте" Александра Круглова.

VK Music Awards позиционируется как "первая честная музыкальная премия", которая расскажет о "самых популярных, самых прослушиваемых российских и зарубежных музыкантах в стране".

Прямая трансляция премии будет доступна для пользователей соцсети в жанре screen-reality в формате 9:16 как у "историй" во "ВКонтакте".

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