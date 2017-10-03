Виктора Мережко выпишут из Боткинской больницы к концу недели

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Виктор Мережко будет выписан из Боткинской больницы в Москве к концу недели. Об этом сам режиссер сообщил во вторник ТАСС.

Виктор Мережко был госпитализирован 21 сентября с подозрением на инсульт, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.

"Сейчас чувствую себя уже хорошо, иду на поправку, к концу недели выпишут, так сказали врачи", - отметил Мережко. По словам режиссера, в итоге ему поставили диагноз микроинсульт, он "перенес сложную операцию по удалению бляшки".

"Главное, что вовремя спохватились, - сказал Мережко. - Я тогда только вернулся из Ялты, где был сопрезидентом фестиваля "Евразийский мост". Сразу поехал на съемки программы, посвященной Олегу Ефремову, и там стало нехорошо". Режиссер поблагодарил руководство Боткинской больницы, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста и председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкову - "когда они узнали о случившемся, сразу оказали помощь".

Мережко родился 28 июля 1937 года. Всего по его сценариям снято более 50 фильмов и сериалов, в том числе "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Уходя - уходи" (1978), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Забавы молодых" (1987), "Собачий пир" (1990), "Курочка Ряба" (1994;), "Провинциалы" (2002) и другие.

В 2000-х годах Мережко занялся режиссурой. Среди снятых им фильмов и сериалов - "Новогогодние мужчины" (2004), "Красная комната" (2006), "Белая ночь, нежная ночь" (2007), "Сонька Золотая Ручка" (2006), "Сонька. Продолжение легенды" (2010), "Подземный переход" (2012), "Хуторянин" (2013) и другие.

Мережко - член правления Союза кинематографистов России, член Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Российскую академию кинематографических искусств "Ника", был ее первым президентом (ныне - член президиума и почетный член Совета академии).