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СМИ: Учитель готовится к съемкам фильма о танцевальных поединках

Культура
3 октября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В пресс-службе НТВ сообщили, что киностудия, руководителем которой является режиссер, приступит к съемкам фильма под рабочим названием "Битва" через несколько месяцев

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель готовится к съемкам фильма под рабочим названием "Битва" о танцевальных поединках. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НТВ.

Накануне Учитель принял участие в съемках эпизода шоу "Ты супер! Танцы", где поддержал участницу из Петербурга Марию Раккси.

"Через несколько месяцев киностудия, руководителем которой является Учитель, приступит к съемкам фильма под рабочим названием "Битва", - отметили в пресс-службе НТВ. - Примечательно, что проект будет посвящен соревнованиям среди танцоров".

"Знаменитый режиссер пообещал обязательно пригласить Машу на пробы к этому фильму", - отметили представители канала.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы" стартовал на НТВ в сентябре, он объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

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