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Мумия "певицы Бабат" в Эрмитаже оказалась начальником привратников фараона

Культура
3 октября, 19:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Сотрудники музея считают, что путаница могла произойти во время продажи мумии в Египте или при перевозке экспонатов из Кунсткамеры в Эрмитаж в конце XIX века

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Мумия из фондов Эрмитажа, которую считали принадлежавшей певице Бабат, оказалась останками мужчины по имени Па-кеш, жреца, начальника привратников фараона. Об этом стало известно по результатам проведенных медицинских исследований, сообщил на пресс-конференции во вторник заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.

"По музейной документации, эта мумия принадлежит женщине, певице Бабат, и мы планировали выставить погребальный комплекс Бабат вместе с мумией в новой экспозиции. После медицинского обследования, показавшего, что мумия принадлежит мужчине, наш первоначальный план потерпел крах. Но мы можем выяснить, с чьей мумией мы имеем дело. Это мумия человека по имени Па-кеш, который жил примерно в то же время, что и Бабат, и он был начальником привратников фараона", - рассказал Большаков.

Сотрудники Эрмитажа считают, что путаница могла произойти во время продажи мумии в Египте или при перевозке экспонатов из Кунсткамеры в Эрмитаж в конце XIX века. Специалисты уверены, что мумия Бабат тоже есть в коллекции музея, ее планируют отыскать путем сверки номеров и дополнительных исследований.

Секрет здоровых зубов

Государственный Эрмитаж, чтобы уточнить, какими именно древнеегипетскими мумиями он владеет, в августе отдал одну из мумий на исследование на томографе в Клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова.

Обследование осуществлялось на самой современной аппаратуре больницы с использованием методов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, что позволило без повреждения завернутого в многочисленные пелены древнего тела установить пол, примерный возраст и состояние здоровья египтянина на момент его смерти.

Как рассказал главный врач Клинической больницы № 122 Яков Накатис, "работа с Эрмитажем вызывала живой интерес, в исследовании участвовали врачи различной специализации, включая нейрохирургов, офтальмологов, травматологов".

Обследование на томографе длилось 74 секунды, в результате получилось более 8 тыс. изображений, которые в дальнейшем были обработаны специалистами. "Итоговые выводы основаны на современных принципах судебно-медицинской посмертной идентификации человека.

Длина тела составляет 160 см, его прижизненный рост был, вероятно, больше - до 170 см. Пол оказался мужским, возраст 35-40 лет", - рассказал заведующий рентгенологическим отделением 122-й больницы Вячеслав Декан.

Удивление медиков вызвало то, что у древнего египтянина были совершенно здоровые зубы, что даже для современного человека в 35 лет довольно редкое явление. Но жрец страдал заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и врачи обнаружили у него признаки генетического заболевания - синдрома Марфана, которое, по их версии, могло стать причиной смерти.

Исследования продолжатся

Медики и искусствоведы отметили, что исследование мумии на современном оборудовании дало много материалов для исследований, которые помогут сделать новые выводы о жизни людей в Древнем Египте. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей планирует продолжить исследование экспонатов с помощью современных технологий.

В Отделе Востока Эрмитажа находятся саркофажные комплексы, состоящие из внутреннего и наружного деревянных саркофагов. Расписные деревянные гробы Бабат и Па-кеша датируются концом XXVXXVI династий (ок. 755 - 525 гг. до н.э.), они происходят из столичного фиванского некрополя. В Эрмитаж они поступили из Кунсткамеры в 1890-е годы. Мумии плотно обернуты пеленой. Снять этот покров без повреждения экспоната невозможно.

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Пиотровский, Михаил Борисович
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