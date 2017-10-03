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Кинофестиваль Arctic Open принял более 250 заявок на конкурс

Культура
3 октября, 19:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, октября. /ТАСС

Заявки поступили из целого ряда зарубежных стран, включая Канаду, Китай, США, Швецию и Финляндию

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль стран Арктики Arctic Open, который пройдет в Архангельске 7-9 декабря, завершил прием фильмов на конкурс, в общей сложности пришло более 250 заявок, сообщила ТАСС во вторник директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы приняли более 250 работ из разных регионов России, а также из целого ряда зарубежных стран - Великобритании, Венесуэлы, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Польши, США, Швеции и Финляндии. Прием фильмов завершен", - сказала Статикова.

По ее словам, последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма "Блудный сын" Оксаны Синчуговой из Казани. В работе затрагивается тема семейных отношений и религиозных ценностей. В международной программе последним принятым фильмом стала документальная лента Every Song a Story норвежского режиссера Аслога Ва (Aaslaug Vaa), рассказывающая о маленькой общине, живущей высоко в горах.

"Теперь будет сформирован шорт-лист фестиваля - список фильмов, которые будут бороться за главные призы в номинациях "Лучший документальный фильм: короткометражный/ полнометражный", "Лучший игровой: короткометражный/ полнометражный", а также за гран-при и спецпризы", - пояснила Статикова.

Проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Оpen" стал победителем конкурса на предоставление грантов президента России. Arctic Open предусматривает конкурс по двум программам - национальной и международной. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.

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