Кинофестиваль Arctic Open принял более 250 заявок на конкурс

Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФЭкономика и бизнес 3 октября, 20:27
Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мираНаука 3 октября, 20:25
Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:19
В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"Северный Кавказ 3 октября, 20:15
Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:13
Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономикиВ стране 3 октября, 20:07
Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:07
Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджетПроисшествия 3 октября, 20:00
В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль стран Арктики Arctic Open, который пройдет в Архангельске 7-9 декабря, завершил прием фильмов на конкурс, в общей сложности пришло более 250 заявок, сообщила ТАСС во вторник директор фестиваля Тамара Статикова.
"Мы приняли более 250 работ из разных регионов России, а также из целого ряда зарубежных стран - Великобритании, Венесуэлы, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Польши, США, Швеции и Финляндии. Прием фильмов завершен", - сказала Статикова.
По ее словам, последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма "Блудный сын" Оксаны Синчуговой из Казани. В работе затрагивается тема семейных отношений и религиозных ценностей. В международной программе последним принятым фильмом стала документальная лента Every Song a Story норвежского режиссера Аслога Ва (Aaslaug Vaa), рассказывающая о маленькой общине, живущей высоко в горах.
"Теперь будет сформирован шорт-лист фестиваля - список фильмов, которые будут бороться за главные призы в номинациях "Лучший документальный фильм: короткометражный/ полнометражный", "Лучший игровой: короткометражный/ полнометражный", а также за гран-при и спецпризы", - пояснила Статикова.
Проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Оpen" стал победителем конкурса на предоставление грантов президента России. Arctic Open предусматривает конкурс по двум программам - национальной и международной. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.