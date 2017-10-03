Центр оперного пения Галины Вишневской возродил традицию "Волжского турне"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Солисты и оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской, а также стипендиаты Фонда М. Л. Ростроповича под руководством Ольги Ростропович во вторник отправились в четырехдневные гастроли по городам вдоль Волги на корабле "Мстислав Ростропович". Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Идея "Волжского турне" родилась еще в 1972 году, когда Вишневская и Ростропович дали более двадцати концертов в волжских городах вместе с Симфоническим оркестром Ульяновска. Идея гастролей была особенно дорога Ростроповичу и Вишневской, ведь в ее основе лежит концепция музыкального объединения России", - отметили в пресс-службе.

Впервые тур был организован в 2004 году, однако потом традиция прервалась. Возродить ее решили в честь 90-летия со дня рождения легендарного виолончелиста. "Вишневская и Ростропович всю свою жизнь посвятили служению музыке и всегда мечтали о том, чтобы их ученики продолжали эту великую миссию именно в России, выступая на различных концертных площадках не только в столице, но и в самых отдаленных уголках страны", - подчеркнули в Центре оперного пения.

Первым городом на пути музыкантов стал Череповец, где для любителей классики прозвучат арии из опер русских и зарубежных композиторов. В среду в Ярославле они исполнят в концертном варианте оперу "Алеко". Далее стипендиаты Фонда Ростроповича дадут концерт в Костроме, солисты Центра оперного пения - в Плесе.

Завершится турне в Нижнем Новгороде. На сцене филармонии прозвучит "Алеко" и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

Мстислав Ростропович - советский и российский виолончелист, пианист, дирижер, общественный деятель и педагог. В его исполнении прозвучал почти весь репертуар виолончельной музыки, многие произведения создавались специально для него. Ростропович умер 27 апреля 2007 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.