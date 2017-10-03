THR: Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера

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THR: Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью ХефнераКультура 3 октября, 20:54
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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский музыкант и актер Джаред Лето исполнит роль недавно умершего основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера в биографическом фильме, режиссером которого станет Бретт Ратнер. Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.
"Джаред - мой старый друг. Когда он услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал: "Я хочу сыграть его, я хочу его понять", - приводит издание слова Ратнера.
"И я действительно верю, что Джаред может это сделать. Он один из величайших актеров современности", - добавил режиссер.
По данным издания, проект пока находится на ранней стадии, однако о его создании Ратнер задумался еще в 2007 году. В апреле этого года Ратнер пригласил Лето в особняк Хефнера на премьеру телепрограммы American Playboy: The Hugh Hefner Story ("Американский плейбой: история Хью Хефнера"), которая была приурочена к празднованию 91-го дня рождения основателя Playboy. Режиссер хотел познакомить Лето с человеком, которого тот сыграет, но из-за плохого самочувствия Хефнер тогда так и не появился перед гостями.
Хью Хефнер скончался 27 сентября на 92-м году жизни. В 1953 году он основал издательский дом Playboy Enterprises, деятельность которого охватывает различные области медиа-бизнеса. Как отмечают в Playboy Enterprises, под руководством Хефнера Playboy стал "наиболее влиятельным мужским журналом в мире".