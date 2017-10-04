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В Москве состоится премьера фильма Грымова по пьесе Чехова "Три сестры"

Культура
4 октября, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Режиссер сохранил текст пьесы, но перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и изменил возраст героев

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московская премьера нового фильма Юрия Грымова "Три сестры" пройдет в среду в "Люксор Центре". О том, зачем он состарил героев пьесы Чехова и какому зрителю предназначена картина, сам режиссер рассказал ТАСС.

"Главная идея [фильма] проста: мы живем только для любви. Человек не живет, если он не любит, если он не любим. А еще этот фильм - напоминание: судьба человека - в его руках. Поэтому скажу просто: каждый из нас кузнец своего счастья", - отметил собеседник агентства.

Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович. Грымов сохранил текст пьесы, однако перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и поменял возраст героев.

"Мы старались сохранить чеховский текст максимально полно. А возраст героев увеличили примерно до 50-60 лет потому, что это глубже подчеркивает чеховскую боль о "маленьком человеке", - пояснил режиссер. - Мы сделали это, понимая, что мир изменился по сравнению с позапрошлым веком. Мы хотели заострить те вечные вопросы, о которых писал Чехов, - о любви, надежде, необходимости принятия решения".

Грымов отметил, что фильм будет интересен, прежде всего, зрелой аудитории. "Я думаю, он будет интересен тем людям, которые уже пожили, кто создал семью или у кого были попытки ее создания, или даже просто мечтал и мечтает создать семью. Это фильм для зрелых людей - зрелых возрастом и сознанием", - заключил режиссер.

Выход в прокат

В широкий прокат картина "Три сестры" выйдет 19 октября. Фильм был впервые представлен 12 июня в основном конкурсе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, а 23 июня открыл Российские программы Московского международного фестиваля.

Грымов известен своими фильмами "Му-му", "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", он также является обладателем премии "Ника". С 28 декабря 2016 года Грымов - художественный руководитель театра "Модерн".

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