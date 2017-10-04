Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Кейт Уинслет примет участие в съемках продолжения "Аватара"

Культура
4 октября, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Премьера картины запланирована на 18 декабря 2020 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кейт Уинслет

Кейт Уинслет

© Photo by Charles Sykes/Invision/AP

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Британская актриса Кейт Уинслет исполнит одну из ролей во второй части фильма "Аватар". Актриса вновь встретится на съемочной площадке с Джеймсом Кэмероном, режиссером прославившего Уинслет "Титаника", сообщает во вторник журнал Variety.

Смотрите также

Джеймс Кэмерон: зрители фильма "Аватар 2" будут смотреть ленту с открытым ртом

СМИ: съемки трех новых фильмов "Аватар" обойдутся в $1 млрд

Джеймс Кэмерон снимет в Новой Зеландии три сиквела "Аватара"

"Я и Кейт искали возможности поработать вместе на протяжении 20 лет, еще со съемок "Титаника", который стал одним из самых лучших фильмов в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда увижу ее в роли персонажа Ронал", - приводит издание слова режиссера.

Премьера картины должна состояться 18 декабря 2020 года. В съемках также примут участие Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, сыгравшие в первом фильме.

Джеймс Кэмерон планирует превратить "Аватар" в киносагу из пяти частей, сообщает Variety. Третий, четвертый и пятый фильмы выйдут на экраны в 2021, 2024 и 2025 годах соответственно.

"Аватар" - американский фантастический фильм 2009 года. Картина была номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях и выиграла в трех из них. Кроме того, лента была удостоена двух "Золотых глобусов". "Аватар" является самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают $2,7 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
4
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
5
Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке
6
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама