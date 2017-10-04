Фестиваль кино Северных стран бесплатно покажет в Петербурге пять премьер из Скандинавии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль кино Северных стран открывается в среду в киноцентре "Великан Парк", где в течение пяти дней будут демонстрироваться фильмы, созданные кинематографистами Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. На эти российские кинопремьеры пригласил горожан организатор показов киноклуб "Синемафия", подготовивший программу совместно с дипломатическими представительствами этих стран.

"На фестивале жители Петербурга смогут бесплатно увидеть пять лучших фильмов - по одному от каждой страны Северной Европы. Программа фестиваля демонстрирует смелость скандинавского кино, которое освещает самые острые проблемы истории и повседневности - от этнической дискриминации саамов до уголовного преследования гей-ообщества. Авторы фильмов поднимают глобальные вопросы: как быть не таким, как все, что значит оторваться от своих корней, как наладить взаимопонимание между поколениями ", - прокомментировал афишу показов куратор программ киноклуба Андрей Смирнов, отметив, что все фильмы впервые будут показаны в России.

Он обратил внимание на жанровую палитру скандинавского кино и "силу копродукции, которая позволила пяти странам Северной Европы вывести свой региональный кинематограф на достойный международный уровень".

Откроется фестиваль показом норвежской исторической драмы "Девушка-лев" режиссера Вибеке Идсе. Это экранизация одноименного романа норвежского писателя Эрика Фоснеса Хансена, изданного в 2006 году. Мировая премьера сказочной истории про девочку-львенка состоялась в минувшем году на кинофестивале в Гамбурге.

Фильм получил три номинации на главную национальную кинопремию Норвегии - "Аманда".

Кинопремьеры

Дания представлена психологической драмой "Мастер" Шарлотты Зилинг. Картина исследует извечную тему отцов и детей, усугубляя ее творческим противостоянием двух художников. Прототипом главного героя выступил известный датский художник исландского происхождения Олафур Элиассон, который сейчас живет в Берлине.

От шведского кинематографа в фестивале участвует ретро-драма "Саамская кровь" - главный национальный кинохит 2017 года. Режиссер Аманды Кернелл, саамка по происхождению, затрагивает одну из самых черных сторон в шведской истории, когда саамские меньшинства подвергались со стороны шведов расистским нападкам и экспериментам по насильственной ассимиляции.

На 73-м Венецианском кинофестивале лента получила почетную награду The Europa Cinemas Label как лучший европейский фильм года.

Финляндию представляет байопик (экранизация реальной биографии) "Том из Финляндии" (Tom of Finland) режиссера Доме Карукоске, одного из самых именитых молодых постановщиков современного финского кинематографа. Это самый дорогостоящий проект в истории финской киноиндустрии. Бюджет копродукции пяти стран - Финляндии, Швеции, Дании, Германии и США - составил €5 млн.

Фильм выдвинут Финляндией на кинопремию "Оскар". После показа состоится встреча с исполнителем главной роли Пекка Странгом и актером второго плана Таисто Оксаненом.

Завершит фестиваль 8 октября исландский фильм-триллер "Я помню тебя" Оскара Тора Аксельссона - кассовый хит национального проката Исландии. Режиссер создал картину по мотивам одноименного детектива-бестселлера популярной современной исландской писательницы Ирсы Сигурдардоттир.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.