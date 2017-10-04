Наследие Хлебникова, Малевича и Гончаровой из собрания Харджиева представят в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Выставка "Архив Харджиева" впервые представит наследие русских авангардистов из частного собрания писателя и историка Николая Харджиева. Экспозиция откроется 11 октября в некоммерческом фонде IN ARTIBUS при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), сообщили ТАСС организаторы.

"Николаю Харджиеву удалось спасти для истории русской культуры десятки уникальных материалов, ставших наглядным свидетельством бурного процесса творческих поисков 1910-1920 годов. В его собрании сохранились не только живописные и графические произведения, но и редкие документы - черновики и рукописи, поэтические и художественные наброски, фотографии, автографы", - сказали в пресс-службе фонда IN ARTIBUS.

В экспозиции будут представлены архивные материалы, впервые оказавшиеся доступными для исследователей, а также редкие книги, живописные и графические произведения из частных собраний и крупнейших музеев Москвы. Зрители увидят документальное и художественное наследие Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Владимира Татлина, Елены Гуро, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой. Также в собрание вошли ранее неизвестные теоретические тексты Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича, Михаила Матюшина и уникальные материалы, связанные с Витебском и УНОВИСом - авангардным художественным объединением "Утвердители нового искусства", созданным Казимиром Малевичем в Витебске.

"Судьба этого ценного архива сложилась трагично: когда Харджиев принял решение об эмиграции, он не стал жертвовать часть своей коллекции государству, чтобы сохранить остальное. Коллекционер попытался вывезти собрание за границу, при этом большая часть архива была нелегально перевезена в Амстердам и хранилась в музее Стеделийк, другая оказалась арестована на таможне в Москве и передана в РГАЛИ", - рассказала один из кураторов выставки Екатерина Бобринская.

Только в 2011 году коллекция, находящаяся в Амстердаме, была доставлена в Москву и передана в РГАЛИ. "Однако в 2011 году открытие воссоединенного архива было невозможно, поскольку по распоряжению Харджиева в 1990-е годы оставшаяся в России часть архива была закрыта для исследователей на 25 лет. И сегодня фонд впервые делает доступным уникальное собрание документов, связанных с культурой начала ХХ века", - пояснила один из кураторов Анна Корндорф.

Выставка пройдет в фонде IN ARTIBUS с 11 октября 2017 до 30 января 2018. Экспозиция будет доступна для посетителей каждую неделю со вторника по воскресение.