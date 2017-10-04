На дома культуры в регионах собрано около 100 млн внебюджетных средств

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральный партийный проект "Единой России" "Местный дом культуры" собрал на строительство домов культуры в регионах в общей сложности 2,5 млрд рублей, из которых около 100 млн составили внебюджетные средства. Об этом в среду по итогам селекторного совещания заявила федеральный координатор партпроекта "Единой России", зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Она отметила, что на реализацию партпроекта, помимо выделенных ранее из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, "добавилось финансирование из региональных, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств". "У нас получилось около 2,5 млрд рублей в общей сложности, из которых порядка 100 млн - это внебюджетные деньги", - цитирует Казакову пресс-служба единороссов.

По словам Казаковой, объем собранных средств является доказательством востребованности и эффективности проекта. "У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать", - подчеркнула она, добавив, что "сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы".

Казакова также добавила, что на совещании прошло обсуждение о включении "Местного дома культуры" в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. "Все регионы единогласно высказались о том, что проект нужно продолжать и, по возможности, увеличивать его масштабы. Хочу сказать, что жители российских сел очень позитивно реагируют на обновление клубов, этого невозможно не заметить", - пояснила депутат.

Со своей стороны директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова добавила, что "по данным министерства культуры РФ, на сегодняшний день из 71 субъекта РФ, участвующего в проекте, около 40 регионов уже полностью справились с поставленными задачами, и только в семи субъектах ситуация вызывает опасения". В то же время региональные координаторы проекта "Единой России" заверили, что "до конца года все незавершенные работы будут выполнены".

Проекты "Единой России"

В общей сложности "Единая Россия" реализует 25 партийных проектов, из них шесть новые, их реализация идет с начала этого года. Это проекты "Городская среда", "Здоровье детям", "Местный дом культуры", "Школа грамотного потребителя", "Театры малых городов", "Парки малых городов".

Как отмечали в "Единой России", партийные проекты направлены на решение наиболее актуальных проблем социальной, культурной, образовательной сфер. Они нашли отражение в ключевых задачах предвыборной программы партии, во время рассмотрения проекта бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов депутаты от фракции "Единой России" выступали за выделение федеральных средств на реализацию проектов.