Шорт-лист кинофестиваля Arctic Open будет сформирован к 15 октября

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Шорт-лист I Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open, который пройдет в Архангельске с 7 по 9 декабря, будет сформирован к 15 октября. Об этом ТАСС сообщила программный директор фестиваля Анжелика Долинина.
"Пришло около 250 работ, в короткое время предстоит провести отбор, что крайне сложно, потому что работы разные, яркие, сильные. Предстоит отобрать 45 работ, которые будут уже представлены на суд жюри. Мы хотели бы открыть новые имена, и, надеюсь, наша программа это позволит", - сказала Долинина.
Работы на конкурс пришли из разных регионов России, причем не только из арктических, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Мурманска, Уфы, Челябинска, Якутска, Хабаровска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Перми, Ялты и других. В международную программу заявились кинорежиссеры из Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, США, Великобритании, Китая, Польши, Грузии, Индии и Италии.
В пятерку последних присланных работ вошел фильм "24 снега" якутского режиссера Михаила Барынина. Фильм - участник и победитель более 15 российских и зарубежных фестивалей, работа вошла в специальную программу 67-й Берлинского кинофестиваля. Документальный фильм "Полярное братство" рассказывает о сотрудничестве советских и британских ВВС в 1941 году. Съемки проходили в том числе в Архангельске, режиссер - Никита Снегов, а автором и рассказчиком в фильме выступил Валдис Пельш.
Фильмы, отобранные в шорт-лист, будут бороться за главные призы: "Лучший документальный фильм: короткометражный/полнометражный", "Лучший игровой: короткометражный/полнометражный", Гран-при и специальные призы. Два конкурсных жюри, российское и иностранное, приступят к работе 15 октября.
I Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Оpen был признан победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Arctic Open предусматривает конкурс по двум программам - национальной и международной. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.
ТАСС является главным информационным партнером фестиваля.