Участники Петербургского культурного форума обсудят современные технологии в искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году уделят много внимания современным технологиям, которые используются в искусстве и экономике культуры. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Отдельное направление деловой площадки форума - диджитализация культуры, цифровая сфера, технологические возможности для искусства - для музейной и театральной сферы, дополненная реальность, виртуальная реальность. На форум приедут представители крупнейших компаний, в том числе голливудских, которые занимаются дополненной реальностью и визуальными эффектами. Будет много людей, которые занимаются анимацией - мировой и отечественной", - сказал Журавский.

По его словам, планируются дискуссии об экономике культуры, ее диверсификации и о негосударственном финансировании, поддержке проектов. Организаторы форума ожидают, что в этом году активнее будет развиваться деловая площадка, созданная в рамках форума в 2014 году. "На деловой площадке мы ожидаем очень достойное представительство бизнеса и меценатства с различными крупными, в том числе международными проектами. У нас, безусловно, будет подписываться большее количество соглашений, мы с 2014 по 2016 год прошли дистанцию от двух соглашений до 52, а в этом году мы превысим эти цифры существенным образом", - отметил замминистра.

По его словам, количество участников будет не меньше, чем в прошлом году. В пятом форуме приняли участие 20 тыс. специалистов в сфере культуры из 91 страны. Программа VI форума будет расширена. "Практически нет направлений, которые не были бы усилены в этом году", - добавил Журавский.

Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В нем принимают участие российские и иностранные эксперты в области культуры, звезды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, руководители учреждений культуры, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября. Главной площадкой вновь станет эрмитажное здание Главного штаба, деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Церемонию открытия готовит Мариинский театр. Форум включает деловую программу, которая представлена работой 14 секций, а также обширную фестивальную составляющую.