В фестивале комедий "Улыбнись, Россия!" примут участие режиссеры из девяти стран

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Кинорежиссеры России и еще восьми стран приедут в Тулу на фестиваль комедий "Улыбнись, Россия!". Жюри будут представлены 23 зарубежные киноленты, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

"Впервые в этом году в фестивале примут участие зарубежные киноленты режиссеров из Франции, Германии, Италии, Индии, Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии. В программе показа есть новинки 2017 года - "Безумные соседи" (Франция) режиссера Ф. де Шоврона, "Белое вино из Баббудойу" (Италия) режиссера И. Биддау, "Старики-разведчики" (Германия) режиссера Р. Тальхайма и ряд других работ", - отметили в пресс-службе.

Среди российских режиссеров и актеров номинантами премии кинофестиваля в этом году стали Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Светлана Светличная, Сергей Шакуров, Елена Воробей, Леонид Ярмольник, Карен Шахназаров. На фестивале будут вручены премии "За вклад в комедию", "За вклад в чувство юмора страны", "За все хорошее". Показ фильмов начнется 14 октября, в день открытия фестиваля, и продолжится до 20 октября на площадках в Туле и в районах области. Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова.

"Улыбнись, Россия!" - ежегодный кинофестиваль смотра музыкальных и комедийных фильмов, проводится с 2000 года в разных городах России. Президент фестиваля - народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова, в числе учредителей - Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Союз кинематографистов России. В качестве жюри выступают зрители, которые голосуют за фильмы в анкетах. С 2012 года фестиваль проводится в Тульской области.