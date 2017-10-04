Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава совета при Минкульте подал в отставку в связи с ситуацией вокруг "Матильды"

Культура
4 октября, 19:09 дата обновления: 4 октября, 19:18 UTC+3

Новым главой общественного совета стал писатель Юрий Поляков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло подал в отставку в связи с ситуацией вокруг фильма "Матильда". Об этом заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев журналистам.

"Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию. Состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку", - сказал Фадеев.

Новым главой общественного совета стал писатель Юрий Поляков. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский после закрытого показа "Матильды", который прошел в его министерстве.

"Руководителем общественного совета подавляющим большинством голосов избран член совета при президенте по культуре Юрий Михайлович Поляков, известный писатель", - сказал Мединский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фадеев, Валерий Александрович Мединский, Владимир Ростиславович
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
4
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
7
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама