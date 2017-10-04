Глава совета при Минкульте подал в отставку в связи с ситуацией вокруг "Матильды"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло подал в отставку в связи с ситуацией вокруг фильма "Матильда". Об этом заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев журналистам.

"Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию. Состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку", - сказал Фадеев.

Новым главой общественного совета стал писатель Юрий Поляков. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский после закрытого показа "Матильды", который прошел в его министерстве.

"Руководителем общественного совета подавляющим большинством голосов избран член совета при президенте по культуре Юрий Михайлович Поляков, известный писатель", - сказал Мединский.