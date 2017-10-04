Мединский: законных оснований для отзыва прокатного удостоверения "Матильды" нет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об отсутствии законных оснований для отзыва прокатного удостоверения фильма "Матильда".

"К нам действительно поступил депутатский запрос о необходимости созвать общественный совет и рассмотреть на этом общественном совете отзыв прокатного удостоверения. Эта процедура незаконна", - сказал Мединский журналистам после закрытого показа картины в Минкультуры.

"Мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он должен играть, - роль консультативную, роль консолидирующую, роль органа, который не занимает жесткую позицию, а органа, который действительно радеет за развитие культуры", - сказал министр.

Мединский также напомнил, что процедура выдачи прокатного удостоверения, а также отказа от выдачи документа предусмотрена законодательством РФ.

В свою очередь, режиссер фильма Алексей Учитель выразил надежду, что его картина в конечном итоге будет показана в Чечне. "Я думаю, что покажут", - сказал Учитель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Прежде чем делать выводы и говорить что-то отрицательное, надо это увидеть", - добавил Учитель на встрече с журналистами в Минкультуры.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя выдачу картине прокатного удостоверения, заявлял, что власти республики не собираются запрещать прокат этого фильма. Позднее Кадыров в своем Telegram-канале выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая на протяжении нескольких месяцев выступает против фильма. "Она высказалась против фильма Матильда, и это ее право, и я только приветствую ее позицию", - написал Кадыров.