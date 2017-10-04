Абызов считает достойным уважения решение главы совета при Минкультуры об отставке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов поддержал решение Павла Пожигайло уйти с поста главы общественного совета при Министерстве культуры.

"Я благодарен Павлу Пожигайло за ту работу в организации общественного совета, которую он проводил, и за ту достойную позицию, которую он сегодня занял, подав в отставку, сочтя свою личную позицию более значимой и существенной, чем работу как организатора различных точек зрения в общественном совете", - сказал Абызов журналистам после закрытого показа фильма "Матильда", который прошел в Министерстве культуры. "Это вызывает уважение", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Министерство культуры и Общественная палата в рамках Открытого правительства продолжат совершенствовать работу общественного совета.

По мнению Абызова, скандал вокруг картины "Матильда" чрезмерен. "Сам фильм не стоит той общественно-политической дискуссии, которая вокруг него развилась. Наверное, у этого фильма будет свой зритель, будут свои критики, но это не мой фильм", - заключил Абызов.