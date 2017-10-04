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Мединский направил приветствие участникам Недели российского кино на Мальте

Культура
4 октября, 22:43 UTC+3 ВАЛЛЕТТА /Мальта/ 4, октября. /ТАСС

По словам министра культуры, "к показу отобраны наиболее яркие, неожиданные, разноплановые ленты, которые призваны познакомить мальтийскую публику с современной Россией"

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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 4 октября. /ТАСС/. Неделя российского кино открылась в среду в столице Мальты - городе Валлетта. Приветствие участникам кинопоказов направил министр культуры РФ Владимир Мединский, слова которого привели ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В течение ближайших дней жители Валлетты смогут увидеть творческие достижения российских кинорежиссеров - как именитых, так и тех, кто лишь делает свои первые шаги в искусстве, - отметил министр. - К показу отобраны наиболее яркие, неожиданные, разноплановые ленты, которые призваны познакомить мальтийскую публику с современной Россией, а главное - с богатыми традициями ее кинематографа".

Показы, которые проводятся при поддержке Минкультуры, проходят в рамках празднования 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Мальта. После торжественной церемонии зрители увидят фильм "Карп отмороженный" Владимира Котта с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях.

В частности, в кинотеатре Embassy покажут лучшие российские картины последних двух лет: "Большой" Валерия Тодоровского, "Жги!" Кирилла Плетнева, "Рок" Ивана Шахназарова, "Огни большой деревни" Ильи Учителя, "Зеленая карета" Олега Асадулина. Кроме того, в программу включен фильм "Иуда" Андрея Богатырева, снимавшийся на Мальте.

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Персоны
Фрейндлих, Алиса Бруновна Миронов, Евгений Витальевич Неёлова, Марина Мстиславовна Тодоровский, Валерий Петрович Мединский, Владимир Ростиславович
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