Фильм "Бегущий по лезвию 2049" выходит в широкий российский прокат

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фантастическая картина канадского режиссера Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049" с Джаредом Лето, Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом в главных ролях выходит в широкий российский прокат в четверг. Кинолента является продолжением культового фильма режиссера Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", вышедшего на экраны в 1982 году. Исполнительным продюсером и сценаристом выступил сам Ридли Скотт.

Действия в новой картине Дени Вильнева разворачиваются спустя 30 лет после событий первой части. "В 2049 году люди больше не полагаются на цифровые данные, мы вернулись в аналоговый мир. Для детективной истории это хорошо, потому что герой ищет подсказки не в Google, которого попросту больше нет", - отмечал Вильнев на встрече с журналистами. Он также заявил, что мир стал более жестким, некоторые страны навсегда исчезли с карты, а вся жизнь сосредоточилась в огромных городах.

По словам режиссера, в картине изменилась и геополитическая расстановка сил. "Мне нравится в создании фильма свобода творчества, мы вольны в реализации любых идей. И мы решили взять мир 70-х, но изменить в нем отношения между странами, сделать его более космополитичным. Например, культура и эстетика России будет гораздо шире представлена в Соединенных Штатах. Русские продукты будут продаваться на улицах Лос-Анджелеса, и в целом влияние Восточной Европы усилится", - рассказал режиссер.

Говоря о компьютерной графике, Вильнев называет себя противником спецэффектов, предпочитая вместо нее настоящие декорации. "Я люблю больше снимать настоящие вещи. Я не фанат спецэффектов. С самого начала мы решили, что мы будем стараться как можно больше выстроить настоящих декораций", - поделился режиссер.

Он добавил, что декорации вдохновляют актеров гораздо больше, чем "зеленый экран", который уже потом позволяет создать необходимую атмосферу. "Окружающие предметы должны вдохновлять. Чтобы импровизировать и создавать что-то живое на экране, сцены должны быть максимально реалистичные. Поэтому мы использовали настоящий дым и дождь", - подчеркнул Дени Вильнев.

Новое прочтение культового фильма

Режиссер рассказал, что перед началом съемок он беседовал с автором оригинальной картины Ридли Скоттом. "Он передал мне много знаний о том, как создавался первый фильм, поделился источниками вдохновения. Ридли дал мне полную свободу действий, сказав, что это уже мое произведение, и я несу за его ответственность, но разрешил обращаться к нему за советом в любое время. И это было здорово, я благодарен за такое доверие", - отметил Вильнев.

Режиссер также добавил, что "Бегущего по лезвию 2049" можно смотреть и в отрыве от оригинала. "Мы старались найти баланс, чтобы его могли смотреть и те, кто не знает фильм Ридли Скотта. С другой стороны, именно те зрители, кто видел первую часть, по-настоящему оценят мою картину", - считает он.

Фильм 1981 года он назвал не теряющим актуальность. "Я не согласен с теми, кто считает его медленным или устаревшим. Не так давно я смотрел его с молодой аудиторией в кино и видел неподдельный интерес", - сказал режиссер.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который одним из первых посмотрел киноленту, поделился с ТАСС своими впечатлениями. "Это редкий случай, когда продолжение фильма, снятое другим режиссером через значительный промежуток времени, оказалось мало того, что достойно оригинала, оно поддержало градус безумия и мрачной эстетики киберпанка [присущий оригиналу]", - считает он.

"Он [фильм] действительно подхватил ту идею, которая была изначально, он ее развил и даже перенес на некоторый новый уровень. Все это сделано аккуратно, грамотно и полностью перекликается с первой частью. Это, наверняка, не будет самый кассовый фильм года, но, на мой взгляд, это будет самый умный фантастический фильм года", - заключил Лукьяненко.

Сюжет фильма

В недалеком будущем все люди оказываются поделены на классы: люди, репликанты, андроиды. Андроиды внешне ничем не отличаются от людей, они являются рабами, выполняющими самую опасную и неблагодарную работу. Репликанты, в свою очередь, - продукты гений инженерии, обладают высоким интеллектом и физической силой, во много раз превосходящей силу людей.

Работа офицера полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения, пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.