В Москве пройдет премьера фильма Клима Шипенко "Салют-7"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Картину "Салют-7" режиссера Клима Шипенко о подвиге советских космонавтов покажут в четверг в Москве, в широкий прокат фильм выйдет 12 октября. О том, чем уникален блокбастер о легендарной космической станции и почему космическая тема сегодня востребована рассказал ТАСС продюсер киноленты Сергей Сельянов.

"Это очень высокотехнологичный и очень сложный проект, - сказал Сельянов. - Съемки невесомости - это высший класс во всей мировой кинематографии, это мало кто себе вообще может позволить. У нас невесомость снята на очень высоком уровне - это серьезная инженерная задача, требующая от актеров большой концентрации и физической нагрузки. У нас ее, например, больше, чем в любом другом фильме, снятом в мире - этой невесомости; мы эту задачу решили абсолютно по- взрослому".

По его словам, в фильме большое количество высококачественной графики. Это отметили и американские коллеги на крупнейшем фестивале научно-фантастических фильмов SciFi в Остине (штат Техас), куда фильм пригласили организаторы, отметив, что несмотря на то, что жанр картины не фантастический, он "настолько фантастично снят по графике и космическому оснащению", что его решили включить в программу.

Сельянов рассказал также о технической подготовке к съемкам: "Огромная декорация 20-метровая стояла - станция в натуральную величину, корабль, весь напичканный реальной аппаратурой, всякими панелями, клапанами - каждый прибор уникален. Все это очень, на мой взгляд, интересно, - поделился Сельянов. - Многие из этих предметов, благодаря помощи Роскосмоса, мы получили живьем, в том числе, много таких предметов, которые действительно летали в космос - нам их любезно предоставили. Оснащение в этом смысле - все подробности, связанные с материальной средой, с материальным миром, в котором наши герои действуют, ими тоже можно гордиться; это большая, сложная работа".

По словам продюсера, картина основана на реальных событиях и рассказывает о миссии, которая, "по общему признанию, самая героическая, самая драматическая и самая успешная во всей истории мировой космонавтики - не только отечественной". "Эта миссия была невыполнима, но Джанибеков и Савиных - прототипы нашей истории - невозможное сделали возможным. Героический фильм-катастрофа с живыми людьми", - отметил Сельянов.

Зарубежные продажи

Сельянов рассказал ТАСС о продажах фильма за рубеж. "Подписаны договоры, завершены продажи на самые крупные территории - Франция, Германия, Испания, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. Все более мелкие территории будут продаваться на American Film Market в ноябре в Лос-Анджелесе", - сообщил продюсер. По его словам, раньше всего фильм выйдет в Китае - конкретные сроки выхода он не уточнил.

По его словам, сегодня вновь появляется интерес к космической теме не в последнюю очередь "благодаря дерзким изобретениям Илона Маска", который распространил "высокотехнологичную моду на космос". Кроме того, новые голливудские фильмы - "Гравитация" и "Интерстеллар" - "попали в зрителя, и соответственно создали благоприятный фундамент для того, чтобы продолжать опыты в этом направлении".

Актеры о подготовке к роли

Один из главных героев картины Владимир Вдовиченков рассказал, что специальной подготовки от актеров не требовалось, за исключением прохождения медкомиссии. "Нас проверили, сказали, что готовы и все", - отмечает актер. При этом, по его словам, непросто было убедительно передать ощущения героя: "Совместить физическую активность, возможно, неудобное положение какое-то и в то же время оставаться естественным - это было самым сложным".

В свою очередь исполнитель одной из главных ролей в фильме Павел Деревянко после пресс-показа картины 4 октября сообщил, что у актеров было по 10-12 тренировок в невесомости: "Мы изображали невесомость, приезжали из Петербурга наши доблестные тренированные каскадеры и подвешивали нас, и мы учились органично переворачиваться".

Он особо подчеркнул, что фильм снимался не о космонавтах-героях, а о людях, которые болеют за дело. "Мы не хотели делать бронзовых героев с приподнятым подбородком. Хотели сделать людей, которые любят свою работу, которым есть, что терять на Земле", - подчеркнул Деревянко.

О фильме

Картина продюсера Сергея Сельянова основана на реальных событиях - истории полета к советской орбитальной станции "Салют-7", переставшей отвечать на сигналы. В феврале 1985 года стало ясно, что на станции, уже полгода работавшей без людей, произошла авария. Неконтролируемое снижение 20-тонного "Салюта-7" создавало угрозу для жителей Земли.

Случившееся также рассматривалось как удар по имиджу советской космонавтики в условиях острой конкуренции с США. Спасать станцию отправились космонавт Владимир Джанибеков и бортинженер Виктор Савиных. В картине режиссера Клима Шипенко реальные трудности экипажа космического корабля "Союз Т-13" помножены натрое.

Участник полета к станции "Салют-7" Виктор Савиных поделился с ТАСС воспоминаниями о событиях 1985 года.

"Меня и Джанибекова пригласили как летавших космонавтов - опытных, которые знают станцию, которые стыковались. Это был интересный полет, уникальный полет, сложный. У меня было три полета, но это был самый сложный. Мы не понимали, что нас ждет - станция не отвечала на сигналы Земли, и ЦУП нам тоже никак не мог помочь в этом деле, поэтому все было с листа", - рассказал Савиных.

В фильме также снимались Александр Самойленко, Виталий Хаев, Игорь Угольников, Оксана Фандера. Всероссийская премьера фильма приурочена к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.