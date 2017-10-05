В Петербурге представят новую серию книг к 100-летию Великой русской революции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Серия книг к 100-летию Великой русской революции, основанных на семейных легендах и преданиях, будет представлена в четверг в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в Книжной лавке писателей, сообщил ТАСС директор Санкт-Петербургского Дома писателей и составитель серии Евгений Лукин.

"Серию книг к 100-летию Великой русской революции представят в Книжной Лавке писателей: 10 книг - это проза, и еще одна - поэзия, издание называется "Поэты и революция". Для меня, как составителя этой серии, было крайне важно показать современный срез отношения к революции, ведь каждый автор старается по-разному осмыслить события, которые перевернули страну. Серию открывает книга нашего известного православного писателя Николая Коняева "Полковник Романов", но следующая книга - авторства молодого и талантливого писателя Романа Всеволодова "Живые Мишени". Разница у авторов 25-30 лет, и очень интересно посмотреть на взгляды разных поколений", - сказал Лукин.

Он отметил, что на этапе сбора информации предложил авторам написать книгу на основании семейных легенд. "Я предложил авторам написать что-то на основании семейных легенд и преданий. Ведь даже если это неправда, все равно это отражает реалии того времени. И известный во всем мире прозаик Валерий Попов в достаточно сжатые сроки написал книгу "Жизнь в эпоху перемен" на основе семейных преданий", - добавил Лукин.

Издание и презентация книг приурочена к 100-летию Октябрьской революции, которая произошла 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года. Отправной точкой стал серьезный кризис того года, а также бурная реакция масс на намерение Временного правительства продолжать Первую мировую войну. В ночь с 24 на 25 октября произошел штурм Зимнего дворца, вследствие которого было арестовано Временное правительство. 25-26 октября прошел второй съезд Советов, где большинство составляли большевики, партия которых впоследствии стала главной и единственной в России.