Крупнейший в РФ конкурс произведений для детей "Книгуру" впервые проходит в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Крупнейший российский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" впервые в этом году организует специальный проект в США - "Книгуру в мире". Об этом в беседе с ТАСС рассказал в среду директор "Центра поддержки отечественной словесности", гендиректор премии "Большая книга" Георгий Урушадзе.

Читатели пишут и снимают рецензии

По его словам, с просьбой провести конкурс "Книгуру в мире" на территории Америки к организаторам обратились представители русскоязычных общин. "В первую очередь об этом просили родители, желающие, чтобы их дети не только говорили на русском языке, но и читали лучшую современную литературу, - пояснил он. - И если в России в рамках конкурса дети и подростки просто выбирают самые достойные, на их взгляд, рукописи или книги, то в США они сами участвуют в конкурсе - пишут рецензии на понравившиеся произведения".

В конкурсе могут принять участие юные американцы в возрасте от 10 лет до 21 года, группы школьников, студенты, изучающие русский язык, и даже целые семьи с детьми. Победители будут объявлены в каждой из этих номинаций. Кроме того, по словам Урушадзе, сами рецензии могут быть представлены в любой форме: видеоролик, буктрейлер, видеосюжет, аудиоподкаст, блог, стенгазета, эссе.

Чтобы принять участие в конкурсе, сообщил Георгий Урушадзе, необходимо зайти на сайт "Книгуру", выбрать любое представленное там произведение, прочитать его, после чего прислать свою оригинальную рецензию. Рецензии будут приниматься до конца октября, а в ноябре жюри подведет итоги конкурса, победители которого в качестве приза обязательно получат книги на русском языке. В жюри конкурса вошли филологи, библиотекари, литературные критики, преподаватели русского языка и журналисты, проживающие и работающие в США и России, в том числе сам Урушадзе.

В настоящее время в рамках конкурса в США проходят встречи юных читателей и их родителей с детскими писателями Ириной Лукьяновой и Ниной Дашевской, специально для этого прибывшими из России. Среди городов, где можно побывать на таких встречах, - Нью-Йорк, Чикаго (штат Иллинойс), Сиэтл (Вашингтон) и Кливленд (Огайо).

Юных американцев интересует Россия

"Американский конкурс "Книгуру", который стал возможен только благодаря обоюдному желанию двух стран, - особо отметил Урушадзе, - дает нам ощущение дружбы и хороших отношений, надежной коммуникации между людьми по обе стороны океана, вне зависимости от того, что происходит сейчас на уровне высокой политики. Поэтому мы точно знаем, что американцев - причем не только русских по происхождению - интересует Россия, российская культура и литература. Наш конкурс дает возможность детям и подросткам познакомиться с лучшими современными российскими авторами и произведениями, написанными на великолепном профессиональном уровне".

Георгий Урушадзе с сожалением отметил, что за границей почти монопольное положение на рынке занимает англоязычная литература. "Среди российских писателей здесь знают всего несколько имен XIX - начала XX веков, но ведь и после них творили тысячи талантливых авторов, - заметил он. - Поэтому наша задача - познакомить с ними зарубежных читателей, сделать их популярными, узнаваемыми в мире, а также ответить родителям на вечно мучающий вопрос - что же дать почитать детям, чтобы вернуть их к книге".

Дети решают судьбу произведения

В 2017 году Всероссийский конкурс "Книгуру" проводится восьмой раз. Его особенностью является то, что среди предлагаемых на суд юных читателей произведений выставляются самые свежие, только что вышедшие из-под пера авторов рассказы и повести, пока не изданные в бумажном виде. "Таким образом, сами дети и подростки решают, какое произведение заслуживает стать книгой и войти в историю, оценивая его современность, язык, сюжет, актуальность поднимаемых проблем", - подчеркнул Георгий Урушадзе.

Конкурс "Книгуру в мире" - новый проект. В 2016 году он впервые прошел в Великобритании, а в этом году дебютировал сразу в двух странах - США и Чехии.