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Дни Японии в Оренбургской области открылись концертом классической музыки

Культура
5 октября, 10:30 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 5, октября. /ТАСС

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по каллиграфии, искусству владения мечом и японской кухне

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ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Дни Японии открылись в Оренбургской областной филармонии концертом классической музыки японской пианистки Шино Хитаки. Об этом ТАСС сообщили в областной филармонии.

"Шино Хитака хорошо известна российским слушателям - она принимала участие в престижных творческих состязаниях, таких как Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, и в этом году уже выступала перед оренбуржцами", - сказал представитель филармонии. Пианистка исполнила произведения Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Иоаганна Себастьяна Баха и других композиторов.

"Я рада, что смогла показать эту интересную программу и очень рада приезжать сюда", - сказала Шино Хитака журналистам на русском языке.

На фестиваль прибыла делегация общества японо-российских связей и японского центра в Нижнем Новгороде. В программе дней Японии - литературно-историческая гостиная, выставка гравюр известного японского художника Андо Хиросигэ "53 станции Токайдо", чайная церемония, мастер-классы по каллиграфии, искусству владения мечом (кэндзюцу) и японской кухне. Запланирован показ видеомюзикла театра Боттян "Легенда принцессы Цуру".

Фестиваль организован Оренбургским госуниверситетом, который более десяти лет сотрудничает с университетом Хиросимы. Он проводится в Оренбурге с 2004 года при поддержке посольства Японии в России и правительства Оренбургской области. Он продлится до 13 октября.

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