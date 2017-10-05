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Оркестр Мариинского театра может провести гастроли в Саудовской Аравии в 2018 году

Культура
5 октября, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В Королевстве также может выступить труппа Большого театра и другие российские творческие коллективы

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Валерий Гергиев с музыкантами Симфонического оркестра Мариинского театра

Валерий Гергиев с музыкантами Симфонического оркестра Мариинского театра

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, труппа Большого театра и другие творческие коллективы из РФ могут провести гастроли в Саудовской Аравии в 2018 году. Об этом говорится в материалах к переговорам президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, находящимся в РФ с государственным визитом.

"Большое значение придается наращиванию взаимодействия в сфере культуры. Согласована Программа сотрудничества на 2017-2019 годы. Прорабатывается возможность организации в 2018 году гастролей в Королевстве оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра, а также других творческих коллективов из России", - говорится в материалах.

В документах также отмечается, что активные контакты между Саудовской Аравией и РФ поддерживаются и по линии регионов России.

Королевство ранее посещали главы Татарстана Рустам Минниханов, Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, саудовское руководство традиционно сказывает помощь в организации паломничества российских мусульман к святым местам ислама в Мекке и Медине.

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Персоны
Хамитов, Рустэм Закиевич Кадыров, Рамзан Ахматович Путин, Владимир Владимирович Минниханов, Рустам Нургалиевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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