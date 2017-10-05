Оркестр Мариинского театра может провести гастроли в Саудовской Аравии в 2018 году

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, труппа Большого театра и другие творческие коллективы из РФ могут провести гастроли в Саудовской Аравии в 2018 году. Об этом говорится в материалах к переговорам президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, находящимся в РФ с государственным визитом.
"Большое значение придается наращиванию взаимодействия в сфере культуры. Согласована Программа сотрудничества на 2017-2019 годы. Прорабатывается возможность организации в 2018 году гастролей в Королевстве оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра, а также других творческих коллективов из России", - говорится в материалах.
В документах также отмечается, что активные контакты между Саудовской Аравией и РФ поддерживаются и по линии регионов России.
Королевство ранее посещали главы Татарстана Рустам Минниханов, Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
Кроме того, саудовское руководство традиционно сказывает помощь в организации паломничества российских мусульман к святым местам ислама в Мекке и Медине.