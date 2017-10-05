Депутат Драпеко поддержала отказ от обязательного взноса кинопрокатчиков в 5 млн рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") выразила согласие с предложением Министерства культуры РФ отказаться от идеи увеличить стоимость прокатного удостоверения до 5 млн рублей для зарубежных фильмов в пользу введения процентных отчислений, назвав такое решение разумным.

В мае 2017 года на совещании в Минкультуры была озвучена инициатива ввести обязательные отчисления в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма наряду с госпошлиной. Собранные средства планировалось использовать для поддержки отечественной кинематографии - производства и проката российских фильмов. Ранее "Газета.ру" опубликовала интервью с главой Министерства культуры РФ Владимиром Мединским, где министр заявил, что Минкультуры предлагает отказаться от этой идеи в пользу процентных отчислений с показа иностранного кино. В качестве примера, Мединский привел опыт Франции, где с зарубежных фильмов собирается 12%.

Депутат Драпеко свое согласие с решением Минкультуры связала с тем, что есть блокбастеры, которые "сразу собирают гигантские деньги, а есть простые фильмы, которые окупаются в течение долгого времени". "Есть вообще арт- хаусное кино, которое показывается только для развития искусства, но такое кино нужно, а если процент от голливудских фильмов и иностранных фильмов вводить, и эти деньги будут поступать в Фонд кино для производства российских фильмов, то вот такую французскую систему я считаю совершенно разумной, и правильно Мединский об этом говорит", - сказала в четверг ТАСС депутат.

"Деньги с кино должны возвращаться в кино"

Вместе с тем, по словам Драпеко, "проблема лежит в другой плоскости". Депутат пояснила, что на сегодняшний день в "России запрещены так называемые целевые фонды". "Что бы мы ни собирали, все эти деньги уйдут не в Фонд кино или на счет Министерства культуры, а в казну, в бюджет РФ, из которого мы потом выделяем деньги на поддержку… Это надо в Бюджетный кодекс вносить изменения, чтобы деньги с кино возвращались обратно в кино ", - предположила Драпеко.

Она отметила, что во Франции, "эти деньги собираются и поступают в специальный фонд - сколько собрали, столько потом тратят на производство". В России же, подчеркнула парламентарий, полученные от проката средства поступают в бюджет, деньги из которого в дальнейшем вновь приходится "просить обратно на производство отечественных фильмов".

Драпеко также подчеркнула, что "прежде, чем обкладывать кого-то налогами или сборами, надо решить проблему с Министерством финансов, чтобы эти сборы шли обратно в кинематограф". "Ну вот сколько мы собрали денег с голливудского кино, мы примерно понимаем, какой процент и сколько денег с этих фильмов в год мы можем получить - вот все эти деньги надо аккумулировать, а аккумулировать эти деньги нам не дает Минфин и Бюджетный кодекс РФ", - пояснила депутат.

Она привела в пример схожую, по ее мнению, ситуацию, сложившуюся вокруг объектов культурного наследия. "У нас есть специальный орган, который занимается их сдачей в аренду, пользованием. Мы говорили, давайте сделаем так: сколько денег мы соберем с аренды, мы будем тратить на реставрацию - этакие целевые фонды, но целевые фонды сегодня отменены ", - заключила Драпеко.