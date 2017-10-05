Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Тамбовом открыли памятник Рахманинову

Культура
5 октября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Скульптурная композиция создана на частные пожертвования московским скульптором Денисом Стритовичем и открыта по инициативе Российского военно-исторического общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Памятник Сергею Рахманинову открыт в музее-усадьбе "Ивановка" Тамбовской области, в центре монумента высадили куст сирени, сорт которой был специально выведен в честь композитора. Об этом сообщил ТАСС директор музея-усадьбы Александр Ермаков.

"На входе в музей-усадьбу Сергея Рахманинова "Ивановка" открыт бронзовый памятник композитору, а в центре скульптурной композиции высажен сорт сирени "Сергей Рахманинов", выведенный специально в его честь", - сказал Ермаков.

По словам директора музея-усадьбы, на территории комплекса растут 59 сортов сирени, но сорт в честь композитора был выведен специально три года назад. "Этот сорт "Сергей Рахманинов" вывела и подарила нам профессор Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Ольга Аладьина. У нас уже три куста такой сирени, и один из них высажен в центре памятника", - добавил директор.

Как уточнил Ермаков, памятник Рахманинову создан на частные пожертвования московским скульптором Денисом Стритовичем и открыт по инициативе Российского военно-исторического общества, администрация региона помогла доставить и установить бронзовую композицию, состоящую из фигуры композитора в полный рост и блоков с нотами романса "Сирень".

Музей Сергея Рахманинова образован в 1982 году в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области, в 1995 году в нем воссоздан усадебный дом бывших владельцев имения Сатиных, у которых композитор подолгу жил и работал с 1890 года в течение почти 20 лет до эмиграции из России. В музее-усадьбе "Ивановка" ежегодно поводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, научные конференции "С. В. Рахманинов и мировая музыкальная культура", фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке".

Сергей Рахманинов - русский композитор, пианист, дирижер, родился в Нижегородской губернии в 1873 году, выпускник Московской консерватории, автор четырех концертов для фортепиано с оркестром, трех симфоний, трех опер, сюиты "Симфонические танцы", трех поэм "Князь Ростислав", "Колокола" и "Остров мертвых", двух симфоний, пяти пьес- фантазий для фортепиано, 80 романсов, самые известные из которых "Сирень", "Здесь - хорошо", "У моего окна". В 1973 году скончался в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама