Под Тамбовом открыли памятник Рахманинову

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Памятник Сергею Рахманинову открыт в музее-усадьбе "Ивановка" Тамбовской области, в центре монумента высадили куст сирени, сорт которой был специально выведен в честь композитора. Об этом сообщил ТАСС директор музея-усадьбы Александр Ермаков.

"На входе в музей-усадьбу Сергея Рахманинова "Ивановка" открыт бронзовый памятник композитору, а в центре скульптурной композиции высажен сорт сирени "Сергей Рахманинов", выведенный специально в его честь", - сказал Ермаков.

По словам директора музея-усадьбы, на территории комплекса растут 59 сортов сирени, но сорт в честь композитора был выведен специально три года назад. "Этот сорт "Сергей Рахманинов" вывела и подарила нам профессор Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Ольга Аладьина. У нас уже три куста такой сирени, и один из них высажен в центре памятника", - добавил директор.

Как уточнил Ермаков, памятник Рахманинову создан на частные пожертвования московским скульптором Денисом Стритовичем и открыт по инициативе Российского военно-исторического общества, администрация региона помогла доставить и установить бронзовую композицию, состоящую из фигуры композитора в полный рост и блоков с нотами романса "Сирень".

Музей Сергея Рахманинова образован в 1982 году в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области, в 1995 году в нем воссоздан усадебный дом бывших владельцев имения Сатиных, у которых композитор подолгу жил и работал с 1890 года в течение почти 20 лет до эмиграции из России. В музее-усадьбе "Ивановка" ежегодно поводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, научные конференции "С. В. Рахманинов и мировая музыкальная культура", фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке".

Сергей Рахманинов - русский композитор, пианист, дирижер, родился в Нижегородской губернии в 1873 году, выпускник Московской консерватории, автор четырех концертов для фортепиано с оркестром, трех симфоний, трех опер, сюиты "Симфонические танцы", трех поэм "Князь Ростислав", "Колокола" и "Остров мертвых", двух симфоний, пяти пьес- фантазий для фортепиано, 80 романсов, самые известные из которых "Сирень", "Здесь - хорошо", "У моего окна". В 1973 году скончался в США.