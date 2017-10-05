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Театр "Мастерская" из Петербурга впервые покажет в Абхазии два своих спектакля

Культура
5 октября, 18:26 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 5, октября. /ТАСС

Абхазский театр в ноябре отправится на гастроли в Пятигорск и Элисту

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СУХУМ, 5 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр "Мастерская" впервые покажет абхазским зрителям два спектакля в рамках программы Министерства культуры РФ "Большие гастроли". Об этом журналистам рассказал в четверг генеральный директор Государственного русского театра драмы Абхазии (РУСДРАМ) им. Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"Большие гастроли" - уникальная программа Министерства культуры России, в рамках которой лучшие театры Москвы, Петербурга и других городов гастролируют по Российской Федерации. Абхазия включена как зарубежная часть этой программы, и к нам в ноябре приезжает один из самых популярных театров Санкт-Петербурга - "Мастерская" - под руководством Григория Козлова", - отметил Хинтба.

По его словам, 3 и 4 ноября на сцене РУСДРАМа покажут два спектакля: "Том Сойер" по книге Марка Твена и "Записки молодого врача" по ранним рассказам Михаила Булгакова. "Записки молодого врача" - самый титулованный спектакль "Мастерской", лауреат многочисленных театральных премий, на него в Петербурге невозможно достать билеты, они распродаются на два-три месяца вперед, и именно его мы покажем в РУСДРАМе", - сказал Хинтба.

Ответ РУСДРАМа

Абхазский театр с 8 по 12 ноября отправится на гастроли в российские города Пятигорск и Элисту. "Мы везем два спектакля - гоголевский "Ревизор", премьера которого состоится в Сухуме 26 октября и "Братец кролик и братец лис" по мотивам сказок Джоэля Харриса", - сказал Хинтба. В Пятигорске спектакли покажут 8 и 9 ноября, в Элисте - 11 и 12 ноября.

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