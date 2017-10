Сериал "Каратель" не представят на фестивале Comic Con после трагедии в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Телесериал по мотивам комиксов "Каратель" (The Punisher) не будет представлен на ежегодном фестивале популярной культуры New York Comic Con (NYCC) в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе. Об этом говорится в совместном заявлении компаний Marvel и Netflix, которые должны были организовать на конвенции специальную секцию перед готовящейся премьерой.

"Мы абсолютно разбиты и огорчены бессмысленным актом насилия в Лас-Вегасе, совершенным на этой неделе. Мы тщательно все продумали и пришли к выводу, что участие The Punisher в конвенции не будет уместным. Мысленно мы с жертвами и теми, кто был затронут этой ужасной трагедией", - отмечается в пресс-релизе. Никаких данных относительно точной даты премьеры не приводится, однако предполагается, что она состоится в текущем году.

Причина такого шага объясняется тем, что большая часть криминальной драмы посвящена перестрелкам и крайне жестоким натуралистичным сценам. Сюжет построен вокруг бывшего морпеха Фрэнка Касла, семья которого была убита во время перестрелки преступных группировок в Нью-Йорке. После трагической потери он решает устроить возмездие, открывает охоту на преступников и начинает с крайней жестокостью вершить самосуд.

Организаторы фестиваля позднее приветствовали решение Marvel и Netflix об отмене мероприятия. "New York Comic Con всем сердцем поддерживает решение Marvel и Netflix отменить сессию, посвященную The Punisher. NYCC гордится тем, что может представить поклонникам лучшую программу, посвященную популярной культуре, и мы безустанно работаем над тем, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Мы будем держать поклонников в курсе", - отметили в New York Comic Con.

В минувшее воскресенье 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна на 32-м этаже отеля по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился примерно в 400 метрах от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В результате погибли 58 человек, пострадали 489.