Театр на Таганке поставил "Старшего сына" к 80-летию Александра Вампилова

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Таганке представит в субботу, 7 октября, первую премьеру нового сезона - "Старшего сына" по пьесе Александра Вампилова (1937-1972). Спектакль, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга, поставил молодой режиссер, художественный руководитель Самарского театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.

На роль отца-Сарафанова приглашен актер МХТ имени Чехова, народный артист России Николай Чиндяйкин, в других ролях заняты актеры Театра на Таганке.

В четверг, 5 октября, состоялась генеральная репетиция спектакля, который сделан на Малой сцене, вмещающей всего около 100 зрителей. В такой камерной атмосфере "Старшего сына" играют в течение трех с половиной часов.

Актуальный режиссер малых форм

"Режиссер спектакля Денис Бокурадзе - это самый актуальный режиссер малых форм в России на сегодняшний день", - сказала ТАСС директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"В постановке Бокурадзе спектакль продуман до мелочей, - продолжила она, - не зря критики называют Дениса "детальным" режиссером. Доскональная выверенность истории, тщательная работа с актерами на тонком эмоциональном уровне и камерное пространство - все это делает спектакль по-настоящему живым и эмоциональным". Бокурадзе решил доказать важность именно эмоциональной связи между людьми, считает руководитель "Таганки".

"Я давно гонялась за этим, с моей точки зрения, очень талантливым режиссером, который у себя в Самаре успешно руководит театром-студией "Грань", - поделилась Апексимова. - Какова же была моя радость, когда в прошлом году его удалось завлечь в нашу режиссерскую лабораторию "Репетиции", где Денис поставил 50-минутный эскиз по вампиловскому "Старшему сыну", который высоко оценили и зрители, и критики. Решили к январю этого года сделать полноценный спектакль".

Но, по словам Апексимовой, судьба распорядилась иначе. Денис Бокурадзе попал в автомобильную аварию, и премьеру пришлось перенести на более поздний срок. "А тут еще друг за другом заболели два наших артиста, участвующие в постановке", - напомнила директор "Таганки".

В результате на роль отца-Сарафанова пригласили актера МХТ имени Чехова, народного артиста России Николая Чиндяйкина, который лично знал Вампилова и еще при жизни драматурга играл в первой постановке "Старшего сына" роль Бусыгина.

"В нашем спектакле в этой роли выступит Василий Уриевский, - сообщила Апексимова. - Он очень одаренный артист, к тому же пишет музыку, сочиняет песни, неслучайно в этом году его позвали на "Новую волну". Еще в этом спектакле участвует Александр Метелкин, который играет Васеньку. Он тоже очень талантливый актер".

В спектакле подобралась сильная команда, а для Дениса Бокурадзе это будет московский дебют, добавила Апексимова.

Добрая история

"Старший сын - это моя первая работа в Москве", - подтвердил в беседе с ТАСС Бокурадзе, который также сообщил, что сам и выбрал пьесу для постановки.

"Я сам предложил театру поставить "Старшего сына", - сказал режиссер. - Потому что считаю, что эта пьеса сейчас очень актуальна. Это добрая история о семье, о человеке. Мне нравится эта тема, и я хочу привлечь к ней интерес".

Наше время жесткое, трудное, признал режиссер. "Но, знаете, когда лес выгорает, сажать деревья все равно нужно", - убежден он.

По мнению Бокурадзе, семья состоит не только из родственников. "Семья - это те люди, которые любят друг друга и интересы ближнего ставят выше своих собственных. Мне бы хотелось эти мысли донести до зрителя", - пояснил режиссер.

Он рассказал, что буквально на следующий день после премьеры, 8 октября, ему исполнится 38 лет. "Так что "Старший сын" - это подарок к моему дню рождения", - сказал Бокурадзе, добавив, что следующей работой в Москве станет его постановка в Театре наций, где в 2018 году выйдет спектакль под названием "Интермедии Сервантеса".

Магия цифр

Подарком судьбы считает роль отца-Сарафанова актер МХТ имени Чехова, народный артист России Николай Чиндяйкин, который в одной из первых постановок спектакля "Старший сын" играл роль студента-Бусыгина.

"Для меня это подарок жизни, играть здесь, - признался Чиндяйкин. - Это такой круговорот, я буквально завершаю цикл".

Актер рассказал, что за время своей творческой карьеры сыграл практически во всех пьесах Вампилова. "Но самой первой была роль студента-Бусыгина, которую я исполнил 45 лет назад, - уточнил Чиндяйкин. - И вот теперь, в год своего 70-летия, приглашен сыграть роль отца-Сарафанова. Это же как Божий перст".

По словам артиста, от любой другой роли он бы отказался, потому что довольно плотно занят в репертуаре МХТ, к тому же сейчас репетирует роль профессора Преображенского в "Собачьем сердце" (спектакль ставит Максим Диденко в Санкт-Петербургском театре "Приют комедианта", премьера объявлена на 21-22 октября).

"Но все-таки прежде состоится премьера "Старшего сына" в Театре на Таганке, - подчеркнул Чиндяйкин. - Я счастлив принять участие в этом спектакле, который к тому же выйдет в год 50-летия написания этой замечательной пьесы (пьеса "Старший сын" была опубликована в 1967 году - прим. ТАСС)".

Об Александре Вампилове

Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в райцентре Кутулик Иркутской области. Но прожить ему отпущено было немного: за два дня до своего 35-летия Вампилов трагически погиб - утонул в Байкале. Случилось это 17 августа 1972 года.

Несмотря на короткую жизнь, он оставил обширное творческое наследие. На его счету многочисленные рассказы, фельетоны, очерки. Он также является автором пьес "Двадцать минут с ангелом", "Прощание в июне", "Случай с метранпажем", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске" и других. У всех, кто их читал, они вызывали горячие отклики, однако при жизни драматурга ни один театр в Москве ставить их не брался.

После гибели Вампилова стали выходить в свет его книги, театры обратились к его пьесам (к примеру, "Старший сын" шел сразу в 44 театрах страны), на студиях режиссеры приступили к съемкам фильмов по его произведениям.