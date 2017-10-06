Сын Учителя летом 2018 года приступит к съемкам фильма про Эдуарда Стрельцова

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 6 октября. /ТАСС/. Режиссер Илья Учитель планирует летом 2018 года приступить к съемкам фильма о футболисте Эдуарде Стрельцове, создание которого было поддержано Фондом кино. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

Илья Учитель с фильмом "Огни большой деревни" принимает участие в Неделе российского кино, которая при поддержке Министерства культуры РФ проходит в столице Мальты - городе Валлетта.

"Сейчас мы занимается подготовкой сценария, съемки планируем начать летом 2018 года", - сказал Учитель. Режиссер добавил, что "с детства болен футболом, даже мечтал стать тренером". По его словам, он давно хотел снять фильм про Эдуарда Стрельцова. "У него была уникальная история, очень любопытная", - пояснил он.

Режиссер рассказал, что кастинг пока проводился только предварительный. Рассуждая об исполнителе главной роли, режиссер отметил, что пока не знает, по какому пути пойдет: выберет известного артиста или "совсем молодого, перспективного, который будет играть в окружении кинозвезд".

"Стараемся делать так, что не получился персонаж абсолютно положительный, - сказал Учитель. - Опираться будем только на факты, но оставляем и простор для художественного вымысла".

Снимать картину будет киностудия "Рок" отца режиссера - Алексея Учителя. Сам он выступит продюсером и художественным руководителем проекта. Проект финансируется как за счет государственных, так и частных средств. Картина создается при поддержке Российского футбольного союза.

Биография Стрельцова

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.